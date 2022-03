Súper Lunes: vuelve Vero Lozano a la conducción de Cortá por Lozano

viernes, 18 de marzo de 2022 15:34

El lunes próximo será el súper lunes de Telefe. Al estreno de El Primero de Nosotros y el cambio de la grilla televisiva, se suma un esperado regreso. Verónica Lozano vuelve a la conducción de Cortá por Lozano en el estudio pero esta vez para quedarse.

La figura del programa regresará a más de un mes de que se ausentara para disfrutar de sus vacaciones y terminara sufriendo un accidente cuando hacía aerosillas en un centro de esquí en Aspen. Aquel 8 de febrero, Lozano cayó 7 metros y sufrió serios daños en sus pies, los cuales tuvieron que ser operados.

Todo este tiempo permaneció en silla de ruedas pero continuando con su rehabilitación y si bien aún queda varios meses por delante para que vuelva a caminar, decidió regresar al ruedo para continuar con sus compromisos laborales.

El anuncio lo hizo Paula Cháves, quien actualmente ocupa su sillón, y adelantó que están armando un emotivo programa. "El lunes voy a venir para estar, me van a tener un rato más. El lunes lloro, hay tape emotivo, la van a tener a ella y a mi", adelantó haciendo el ademán de secar las lágrimas de sus ojos.

El pasado 7 de marzo, Verónica Lozano había tenido una salida por televisión, en su programa, pero desde su casa. En esa oportunidad, confesó que tenía "nervios como un debut" pero se mostró espléndida, con mucho buen humor.

En aquella oportunidad relató: "Me hicieron una incisión de cada lado que no la muestro y me pusieron tornillo, huesito de gente muerta y plaquita. Este pie duró tres horas y el otro dos horas la operación. Tenía los talones detonados, lo tomo con humor porque es mi estilo, pero es muy complicado. Ahora el cuerpo está en adaptación, son diez semanas de recuperación hasta que me pueda parar, vamos dos semanas”.

Y continuó: "cuando estoy sola y no hay gente estoy sin botas y con una media blanca para cuidarme y dejo respirar la herida, si todo va bien mañana me sacan los puntos. Lo que podría hacer en primera instancia sería pararme en el agua y ahí practicar".

Fiel a su buen humor, contó una anécdota: "algo simpático es que me dijeron que me tenían que hacer un test de embarazo, lo único que faltaba decía, doble milagro, no morí y estoy embarazada, pero no había chances".

Luego, relató acerca de la cirugía: "me durmieron las dos piernas, me intubaron porque la operación es medio de costado y estaba anestesiada, no vi luces ni nada, no recuerdo. Lo último que vi fue a todos y les dije: "quiero volver a caminar, los amo". Estaba muerta de miedo, sensible, lloré, me emocioné, me dijeron que me iban a cuidar y desperté cinco horas después con temores de la anestesia”.

Además, agregó algo inusual y emotivo que experimentó: “Cuando me opero, sueño con un señor grande que me dice: "decile a mi nieto que estoy orgulloso". Yentre sueños estaba mi mamá, mis tíos, mis seres queridos que no están, fue como más consciente eso y fue re lindo. A la mañana siguiente, viene el doctor y le pregunté si tenía un abuelo, y me dice que sí, que lo vio pocas veces pero que era muy importante para él. Le conté el sueño y se puso a llorar. Me dijo que era muy fuerte lo que le decía, porque su abuelo era una inspiración y que por eso operaba gente”.

Y sentenció: “hubo días que pensé 'esto es un cuetazo. No voy a poder, me falta una vida'. Me enojé y lloré".