Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes 1 de marzo

martes, 1 de marzo de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe transita momentos en los que la tensión se apodera de los personajes atravesados por el dolor.

En el capítulo de este lunes, Yilmaz escuchó que Züleyha salvó a su hijo que por culpas de su esposa cayó al río. "Ella fue esta mañana y me dijo que no dejabas verlo. Me manipuló para verlo y acepté. Cuando la vi, no quise hacer nada a tu espalda pero me dijo que lo vería unos minutos y lo devolvería. Así que fui a tu mansión y engañé a la empleada. Pero cuando se lo di no me lo quiso devolver y corrió al río. Luego cayó y los logré sacar", explicó Züleyha.

Al escuchar estas palabras, Yilmaz sacó su arma y apuntó a la cabeza a su esposa a quien le dijo que no merecía seguir viviendo. Müjgan cayó rendida a sus pies y le pidió que la matara porque no quería vivir y estaba exhausta porque no quiere vivir sin su hijo. Sin embargo, Züleyha lanzó: "si lo haces no me lograrás ver otra vez, no me verás más en tu vida. El Yilmaz que yo amo no lo haría, éste no es el Yilmaz del que me enamoré".

Ante esto, él accedió al pedido de ella quien le dijo que la doctora es una víctima más de la relación de ambos. Luego Yilmaz decidió llevarse a su hijo en medio de las lágrimas de su esposa. Pero al ver la súplica de Müjgan decidió regresar a buscarla para ir juntos a la Mansión de Fekeli.

En el capítulo de este martes, Ali Rahmet pedirá explicaciones a Yilmaz y Müjgan sobre lo que pasó con el bebé. "Keren Ali casi se ahoga por culpa de Müjgan", lanzará Yilmaz a lo que la esposa aclarará que sólo quería ver a su hijo. Sin embargo él estallará en ira: "¿es por eso que lo dejaste caer en el río?". "Züleyha fue engañada por Müjgan porque quería ver al niño e hizo que ella se lo diera", agregará él.

Por su parte, Züleyha enfrentará a Demir después de que descubrió que él mandó a uno de sus peones a vigilarla. "Demir explícame cómo sabías que yo estaba ahí", lo increpará a lo que él aceptará lo que hizo.

"Hiciste que me siguieran de nuevo, ¿verdad?", preguntará ella quien le recordó que él le prometió que no la iba a volver a seguir y ella le creyó. "Me dijiste que podía ir donde quisiera y que no tenía que darte explicaciones. Te creí, fue tan estúpida al hacerlo. Fui tan ingenua", lamentará.

Por otro lado, Fikret descubrirá que hay propiedades de Yilmaz que pasaron a Demir. "Que extrañas fue transferido de Yilmaz a Hünkar Yaman. Pero eso ¿por qué?", se preguntará el sobrino de Ali Rahmet.