Santiago del Moro deja la cocina de "Masterchef Celebrity" y va por otro programa

Santiago del Moro es la marca registrada en la conducción de "Masterchef Celebrity" y se acerca a cerrar la tercera temporada. Sin embargo, no tendrá descanso en Telefe.

El conductor aseguró que ya está preparándose para encarar un nuevo programa en Telefe, tras la final del reality de cocina en abril. Aún no se conocieron detalles acerca de la propuesta y si tiene que ver con un formato de juegos, como fue "¿Quién quiere ser millonario?", con el que tuvo gran repercusión.

En tanto, el conductor busca mantener continuidad en la pantalla antes de que se estrene la cuarta temporada del Masterchef, prevista para fin de año.

El pasado jueves, además, compartió una imagen en el que se lo ve firmando su nuevo contrato con La Cien, la radio en la que comanda las mañanas liderando la audiencia. Lo acompañan Costa, Fernando Carlos, Catherine Fulop, Marcela Tauro y equipo.

"Quería contarles que renové mi contrato por 2 años más con @la100fm para continuar con el exitoso #ElClubDelMoro , tan feliz de hacer este programa cada día! los amo!! Gracias por estar ahí siempre #FamiliaRadial #LaTopadoraDelAire #PugliesePugliesePugliese" , escribió el conductor, que recibió decenas de saludos.

Todo mal

Mica Viciconte se caracteriza por su frontalidad y no guardarse nada. Esta vez, el blanco fue el periodista "Robertito" Funes Ugarte, quien conduce "Viajechef", el programa en el que entrevista al eliminado/a de "Masterchef Celebrity" cuando deja la cocina.

¿El conflicto? En el programa que se vio en la medianoche del lunes, Funes Ugarte trasladó a Paulo Kablan y charlaron acerca de lo que fue el frente a frente con Mica, que definió su salida. En eso, el periodista "italianizaba" la pronunciación del apellido de la participante y eso la indignó.

"Me parece que como PERIODISTA informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia V I C I C O N T E (Super fácil ) Y no VICHICONTE @robertofunesu", disparó con todo en Twitter.

La cuestión es que el fandom no le dio la derecha esta vez y la señaló de buscar con quién pelear. "Pero con todos los quilombos q hay en el mundo a vos te parece importante como se pronuncia tu apellido? Los” famosos “ y su ego…"; Si te lo dice otro no te molesta? Se nota que ya no sabes cómo tener relevancia y tenés que buscar bardo con Nicole o sus amigos para salir en algún lado. No cambias más das lástima". "Robertito es un profesional con titulo. Años de remarla en la tele, no lo rebajen porq no se lo merece. Por defender a alguien que no tiene ningún titulo, las y los que la defienden no tienen porq insultarlo. La otra persona no es profesional. Son como ella. Respeten!!", fueron algunos de los comentarios.

¿Qué pasará entre ellos cuando Robertito deba llevarla en "Viajechef"?