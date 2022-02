"Sale carta documento": un jurado de "Hogar Dulce Hogar" denunció que no cobró sueldos

martes, 8 de febrero de 2022 12:49

Esta semana, ElTrece despide de su pantalla a "Hogar Dulce Hogar" de su grilla y a su salida anticipada se sumó un nuevo escándalo. Es que uno de sus integrantes denunció que nunca cobró sus salarios y destrozó a la productora LaFlia, de Marcelo Tinelli.

En respuestas a preguntas de sus seguidores en redes, Luis Escobar señaló que no se fue de vacaciones "porque estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron y estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo. Seguramente, vamos a terminar con carta documento y todo eso".

Problemas en el equipo de #HogarDulceHogar ??



Antes de terminar con el ciclo de @laflia_ok, uno de los coachs del programa denuncia falta de pagos e irregularidadespic.twitter.com/ym6th8MWzT



(uD83DuDCDD @lazarillaloca) — Teleavisador uD83DuDCFA (@teleavisador) February 8, 2022

"Luigi" agregó que finalizar el programa "(me hace sentir) bien. Un alivio cómo se dio todo y cómo terminó; un alivio que haya terminado. Empezó muy bien, me llevo mucha gente linda pero de la manera que terminó todo y cómo se manejan los directivos de la productora... la verdad, mejor no trabajar con ellos".

Escobar, que tomó notoriedad por su canal de YouTube, destacó que "me había llegado el comentario que era una manera de manejarse habitual pero no quise escuchar. Y la curiosidad mató a este gato".

Un adiós anticipado

Dos programas de El Trece se despedirán en breve de la pantalla ya que no lograron afirmarse en el rating. El periodista Ángel De Brito lo confirmó en Twitter.

"Este miércoles, terminan las grabaciones de Match Game Y también termina Hogar Dulce Hogar Dos ciclos que no funcionaron lamentablemente", dijo sobre los programas que se emitían en la siesta en El Trece.

Con la conducción de Agustín "Radagast" Aristarán, "Match Game" llegó como firme competidor de "Cortá por Lozano" tras la salida de "100 argentinos dicen" de ese horario. Los participantes se enfrentaron en tres rondas en donde tenían que responder una serie de preguntas e interactuaron con el divertido panel que estuvo compuesto por seis celebridades. El objetivo era hacer “match” con los seis famosos.

El rating fue en baja y el canal decidió poner fecha de finalización de las grabaciones.

Sobre "Hogar Dulce Hogar", las mediciones del programa que conduce Eugenia Tobal no convencieron a los directivos de la señal, por lo que tomaron la decisión de cortarlo antes de tiempo.

Esto parece agravar la mala racha de LaFlia, la productora encabezada por Marcelo Tinelli. La salida de "Hogar Dulce Hogar" se suma a la de "Mujeres de El Trece", "Corte y confección 2020" y "Corte y confección famosos", otros ciclos de la misma compañía.

Por su parte, Eugenia Tobal piensa en nuevos rumbos para su carrera después de pasar poco menos de dos meses al aire. Todavía se desconoce si irá en busca de algún papel en un proyecto como actriz o profundizará en su etapa como conductora.