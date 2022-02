Fugitiva: la dura situación que vivieron los actores de Vedat y Nefes en plena grabación

martes, 8 de febrero de 2022 00:00

"Realmente no golpeo a Irem". Con esas palabras, Mehmet Ali Nuroglu, quien da vida a Vedat en Fugitiva, la ficción turca que todas las noches conquista el rating por Telefe, brindó una entrevista en la que contó la intimidad de la superproducción. En ésta confesó, entre otras cosas, que en un momento de las grabaciones, Irem Helvacioglu, que interpreta a Nefes, no pudo aguantar la escena y se largó a llorar.

Fugitiva, cuyo nombre original es Sen Tell Black Sea, es hoy una de las ficciones cuya trama es de las más dura. La novela se emite desde hace dos semanas en la Argentina y cuenta la historia de una joven madre, Nefes, que fue comprada por un empresario, Vedat, que ejerce sobre ella violencia de género e intrafamiliar. A lo largo de la ficción se va conociendo precisamente las duras situaciones de sometimiento que le tocó vivir.

Las escenas son tan duras que recibió la crítica no solo en Argentina, donde ahora se emite, sino también en Turquía que es su país de origen y donde se emitió entre el 2018 y 2019. Allí hubo un fuerte pedido social para que dejara de emitirse, por parte de un sector de la sociedad, y precisamente en este contexto es que sus protagonistas salieron a hablar explicando cómo la viven ellos.

Mehmet Ali Nuroglu, que es el malo de la ficción, reveló que ellos también vivieron la ficción de una manera especial. Tal es así que Írem no pudo contener el llanto en medio de las grabaciones. "Realmente no golpeo a Irem. ¡Que todos sepan esto! ¿Cómo puedo golpear a Irem?", subrayó en una entrevista con el portal turco Sabah, que reprodujo el portal NTV.

Luego agregó: "Irem tiene una gran participación en mi habilidad para usar la violencia con tanto éxito. Por supuesto que somos profesionales y no nos dejamos llevar por lo que tocamos, pero después de estas escenas, la gente todavía se pone mala. Nunca lo olvidaré, después de una escena, Irem realmente comenzó a llorar y no pudo contenerse cuando me fui hacia ella. Me siento triste cuando esto sucede".

El actor que interpretó a Vedat reveló que la actriz de Nefes le confesó en ese momento de las grabaciones, y cuando no podía dejar de llorar: "No lloro por mí mismo, hay mujeres que realmente viven esta situación, Mehmet Ali".

Por otro lado, el actor contó que en un principio le ofrecieron a él otro papel en esta ficción: "Era uno de los buenos pero yo quería a Vedat porque era un papel que nunca había interpretado en mi carrera. Además, era un personaje con profundidades psicológicas a las que no estamos acostumbrados en la televisión. Esto me atrajo".

Por otro lado explicó que "nadie tiene que entender Vedat, pero yo tengo que hacerlo". Luego destacó: "Necesito reconocer y definir su motivación, su curso de acción, su rectitud e injusticia dentro de sí mismo. Déjame ponerlo de esta manera: ¡Vedat es un personaje tan grande que no tiene dónde dormir! Pero tengo que darle un lugar para dormir dentro de mí. Porque pase lo que pase, tengo que verlo bien en su mundo, tengo que vivir su realidad. Esto es realmente algo terrible. ¡Esto es algo que abre la puerta al mal! Vedat también se da a sí mismo el máximo derecho en todas sus acciones, se encuentra justificado. Cuando miramos desde afuera, estos comportamientos definitivamente no son aceptables y no son aceptables. Su hijo y su esposa lo llaman monstruo, ¡un monstruo de verdad! Pero tiene sus peros, tiene su propio infierno, es alguien que no puede salir de ese infierno y está constantemente en llamas. En el dolor y la oscuridad".