Fugitiva: "Llegaremos a tiempo", de Rosana, emociona con la nueva novela de Telefe

Es la novela del momento por la pantalla de Telefe. Genera tantas críticas positivas como negativas por su fuerte temática: la violencia de género e intrafamiliar. La historia de Nefes, la joven madre que lucha por su hijo Yigit, conmociona no sólo en Argentina sino en cada país que se emite.

En este país, la cortina musical que la identifica es la interpretada por la cantante Rosana, "Llegaremos a tiempo". La letra es una expresión que apunta a no bajar los brazos y luchar siempre por ser feliz aunque se presenten miles de obstáculos.

El tema pertenece a su disco homónimo, "Llegaremos a Tiempo", que fue editado en el 2019 con gran éxito y repercusión.

Letra de la canción:

Si te arrancan al niño, que llevamos por dentro,

Si te quitan la teta y te cambian de cuento

No te tragues la pena, porque no estamos muertos

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo

Si te anclaran las alas, en el muelle del viento

Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo

Llegaras cuando vayas más allá del intento

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo…

Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón

No permitas que te anuden la respiración

No te quedes aguardando a que pinte la ocasión

Que la vida son dos trazos y un borrón

Tengo miedo que se rompa la esperanza

Que la libertad se quede sin alas

Tengo miedo que haya un día sin mañana

Tengo miedo de que el miedo, te eché un pulso y pueda más

No te rindas no te sientes a esperar

Si robaran el mapa del país de los sueños

Siempre queda el camino que te late por dentro

Si te caes te levantas, si te arrimas te espero

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo…

Mejor lento que parado, desabrocha el corazón

No permitas que te anuden la imaginación

No te quedes aguardando a que pinte la ocasión

Que la vida son dos trazos y un borrón

Tengo miedo que se rompa la esperanza

Que la libertad se quede sin alas

Tengo miedo que haya un día sin mañana

Tengo miedo de que el miedo te eché un pulso y pueda más

No te rindas no te sientes a esperar

Solo pueden con tigo, si te acabas rindiendo

Si disparan por fuera y te matan por dentro

Llegaras cuando vayas, más allá del intento

Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo…