Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 4 de febrero de 2022 00:00

Hercai transita el último tramo de la Segunda Temporada con la verdad al descubierto y Azize cada vez más complicada con todas las revelaciones que se fueron dando en el camino. La ficción turca de las siestas de Telefe se encamina a cerrar un ciclo pero con éste se darán situaciones en las que el amor y el odio se conjugan constantemente.

En el capítulo de este jueves, Miran y Hazar estuvieron unidos por el mismo dolor por la verdad y con ésta también las confusiones los desbordan. Aila se convirtió en el personaje clave para conocer que la madre de Miran, Dilsha, pidió ayuda a Nasuh para escapar de los Aslanbey pero él se la negó.

"Hace muchos años, Dilsha acudió a tí. Ella te pidió ayuda. Los Aslanbey la estaban obligando a casarse con uno de ellos. Te pidió que la salvaras y tu la ignoraste. Te suplicó y la abandonaste, sin piedas. Dime y mirame a los ojos", le dijo y luego esa misma verdad se la confesó a Hazar.

En el capítulo de este viernes, Miran pasará por la mansión Sadoglu y se llevará a su abuela Sükran, después de que se enterara que la anciana se había refugiado en ese lugar cuando Azize se enfrentó con ella en la mansión Aslanbey. Allí la pequeña Gül mostrará su furia por cómo es el trato del joven Aslanbey con todos los de su familia.

"Por qué le gritás así a tu abuelita. Dijiste que tu corazón no era malo. ¿Por qué le gritás así a tu abuelita? No vuelvas a venir a nuestra casa Miran porque cada vez que vienes, se ponen a gritar todos. Ahora te tengo miedo, ya no te quiero", lanzará la pequeña quien le aclarará: "nunca más serás mi lindo Miran".

Luego Miran llevará a Sükran a su casa y allí tendrá un nuevo enfrentamiento con Azize. En la mansión Aslanbey le gritará a Reyyan y le pedirá que no se meta. "Esta es mi última palabra, mi abuela nunca más va a ver a tu padre", agregará tratando mal a su esposa generando un desconcierto total entre todos.

Por otro lado, Azize llegará hasta la casa del pastor Seimus quien fue testigo del crimen de Dilsha en el pasado, el mismo hecho en el que Hazar quedó malherido. En ese momento, la matriarca le pedirá al hombre que le oculte la verdad a Miran pero él escuchará todo detrás de la ventana.

"La única verdad es la que yo digo. Tiene que seguir creyendo que su madre era honesta. No puede conocer que tuvo una aventura con Hazar Sadoglu. Tu obligación es guardar ese secreto hasta la muerte y no te atrevas a desobedecer mis órdenes", lanzará Azize al pastor.

Luego lo amenazará: "hasta este momento nunca disparé un arma pero puedo hacerlo. Si me provocas te mataré sin dudarlo un segundo. Amo a Miran con el alma y debe pensar que su madre era buena, por ningún motivo deberá saber que su madre engañaba a su padre. En cualquier momento Miran te encontrará y cuando lo haga debes repetir mis palabras".

¿Ésta es una nueva emboscada de Azize o realmente un descuido?, ¿qué hará Miran ante lo que escucha?