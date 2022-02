"Voy a animarme a mostrarles un poco más", Cris Morena sorprendió en las redes con su nieta

miércoles, 2 de febrero de 2022 00:37

Cris Morena siempre fue una abuela presente. Y desde la muerte de su hija, Romina Yan, el 28 de septiembre de 2010, cumple un rol fundamental en la crianza de sus nietos Franco, Valentín y Azul Giordano. En los últimos días, la productora y empresaria armó las valijas y viajó a Estados Unidos junto a la adolescente de 16 años y desde Nueva York compartió sus mejores postales.

"Este 2022 es de transformación y muchos cambios y cosas nuevas… por eso voy a animarme a mostrarles un poco más de mi día a día… y voy a empezar con este gran viaje con mi nieta amada… feliz de poder disfrutar de un #NewYork nevado", escribió la creadora de Jugate conmigo, Chiquititas, Floricienta y Rebelde Way, entre otras ficciones que tuvieron un gran éxito dentro y fuera de la Argentina. Y el parecido de Azul con su mamá no pasó desapercibido y cientos de fanáticos de Romina de todo el mundo, no dudaron en destacarlo.

"Es increíble cómo Romina vive en Azul de una manera tan irrefutable. Ya ves, nadie pierde a nadie. Todxs seguimos juntxs", manifestó un usuario de Instagram. "¡Que parecida a Romi! En esa foto la Vi igual a La Ro de chiquititas", escribió otro. Y otro internauta publicó: "Es increíble el parecido a romi que tiene un calco es como tenerla presente pero en su hija".

Meses atrás, invitada a PH, Podemos hablar, Cris reveló que recibe señales de su hija. "Es una me pasó hace cuatro días, muy fuerte. Yo creo que Romina está en las mariposas y los colibríes. El colibrí es un pájaro de sanación, me impresiona ese pájaro mariposa que no se sabe cuándo se detiene", relató.

Y continuó, emocionada: "Estoy en la mesa de casa, escucho un ruido raro y veo que se metió un colibrí en casa, estaba entre la ventana y el roller. Lo quise agarrar hasta que lo agarré. ¡No te puedo explicar lo que me pasó! No te lo puedo explicar… La toqué, la tenía ahí. Le pude sacar una foto para tenerla siempre. Dicen que es muy difícil agarrar un colibrí. Se dejó agarrar, ¿entendés? Lo llevé afuera, lo solté y dije 'gracias hija'. Sigue viniendo pero no entra. Tengo millones, deténganse porque lo no manifestado nos sostiene todo el tiempo".