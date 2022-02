Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles con una verdad desenmascarada

miércoles, 2 de febrero de 2022 00:00

Züleyha, la novela turca que todas las tardes conquista a la audiencia por Telefe, transita momentos en los que, por un lado, algunas verdades se develan y, por el otro, el amor da un paso al costado para que el resentimiento tenga protagonismo.

En el capítulo de este martes, Müjgan le confesó a Fekeli que siente que Yilmaz no quiere a su hijo Keren tanto como a Adnan. "Adnan es hijo de Züleyha", le dijo la doctora pero su esposo la escuchó y tuvo un fuerte cruce de palabras en el que explicó por qué se llevó al niño en medio de la discusión con Demir.

En su argumento dijo: "No podía permitir que la gente de Cucurova diga que Yilmaz no cuida a su hijo. Demir invitó a la prensa y les dijo cuánto amaba a Züleyha y Adnan. Quería hacer pasar por un héroe, el héroe que salvó a la pobre mujer embarazada de un hombre que estaba en prisión. El que la aceptó y recibió a ese pequeño como si fuera su padre".

Pero estas palabras no pasaron por alto para Müjgan quien lo increpó por su acción: "¿Crees que lo que hiciste fue heróico? No te importa el hijo que tienes conmigo. Decidiste secuestrar el hijo al que acabas de conocer y lo que haces es separarlo de su madre. Después de armar un gran alboroto vienes acá y nos dices todo esto. En serio qué es lo que esperas? Ahora Adnan es tu prioridad y podrías renunciar a Keren sin preocupaciones".

En el capítulo de este miércoles, Behice desenmascarará a Fikret delante de Fekeli, Müjgan, Yilmaz e incluso Gülten. Será en el momento que él confirma que tiene que ir a la comisaría a firmar unos documentos y la reacción de la tía de la doctora dejará atónitos a todos.

"¿Con qué nombre vas a firmar?, ¿con cuál de tus nombres?", lanzará la mujer a lo que Fikret agregará: "la señora Behice se refiere a estos 2 pasaportes. Supongo que tienes una explicación para eso".

"Hubiera querido que al encontrar los pasaportes hubiera venido a verme. Así no estaríamos hablando ahora de esto", señalará Fikret a lo que Behice aclarará: "tendrás que dar una explicación a todos. Engañaste al señor Alí y a toda la ciudad diciendo que eras el sobrino de Fekeli. Eso no está bien".

En la habitación, Müjgan defenderá al hombre en una charla a solas con su tía. Sin embargo ella estallará y le dirá que si sigue por ese camino, "él se quedará con todo el dinero" y que se quedarán sin nada.

Por otro lado, Yilmaz y Züleyha mantendrán un encuentro a solas. En esta ocasión ella le recriminará la reacción que él tuvo de llevarse a su hijo y le pondrá punto final a cualquiera relación que podían llegar a tener a futuro.

"¿Qué quieres?, ¿separarme de mi hijo una vez más?, ¿por qué te llevaste a mi hijo?", cuestionará la protagonista y agregará: "me sentí devastada. ¿Por qué no pensaste en mi? Ahora no te diferencias de Demir. En la primera te llevaste a mi hijo".