El dolor de Lizy Tagliani, en medio de su separación: "te llevaste tantos consejos"

miércoles, 2 de febrero de 2022 00:00

Desde hace días, la condcutora de Trato Hecho (Telefe), Lizy Tagliani, vive días de crisis luego de confirmar la separación con su pareja de años, Leo Alturria, y de que él la haya acusado de haber sido infiel.

En ese marco, sumó además otro dolor que la azota desde hace un año y que no puede superar del todo. Se trata de la muerte de su amiga Floppy, quien falleció de manera repentina en julio del 2020.

Recordándola, Tagliani usó sus redes sociales para compartir su dolor a través de emotivas palabras que conmovieron a sus seguidores. "Amiga hermosa, te recuerdo todos los días. Ja, ja, ja... Siempre riendo", comenzó escribiendo la conductora.

Sin embargo eso no fue todo ya que agregó: "Me dejaste tantas alegrías pero te llevaste tantos consejos".

Sin filtro: Lizy Tagliani le respondió a su ex

Un comentario que hizo el jugador de rugbier en sus redes sociales llamó la atención, ya que cuando una usuaria quiso invitarlo a salir pero lamentó no tener tanto dinero como la conductora de Trato hecho respondió: "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel, nada más".

Y ante las repercusiones que tuvo el comentario de su expareja, Lizy rompió el silencio y dio detalle sobre lo sucedido. "Está todo más que bien con Leo", comenzó en diálogo con la periodista Noe Antonelli para Flor de equipo. Y continuó: "Lo que pasa es que se siente tan atacado en las redes que contesta como le sale. Es lo que pasa, pero nada más".