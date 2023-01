"Creí que eras una chica trans": la confesión de Romina que sorprendió a Camila

sábado, 31 de diciembre de 2022 20:00

Sin filtro y en el momento menos pensado, Romina Uhrig hizo una confesión y dejó "helada" a Camila Lattanzio. Todo sucedió en el momento en el que los "hermanitos" tuvieron que estar encerrados en la habitación mientras la producción armaba todo para la cena de fin de año en la Casa de Gran Hermano.

Daniela Celis, Walter "Alfa" Santiago, Camila Lattanzio, Romina Uhrig, Thiago Medina, Maximiliano "Maxi" Giudici, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Lucila Villar "la Tora" compartieron la habitación lila mientras que el resto estuvo en el otro dormitorio. En ambos casos estuvieron prohibidos de salir mientras la producción transitaba por los pasillos del lugar.

En este contexto, Romina se recostó en la cama y Camila comenzó a hacerle masajes. En ese momento hubo una amena conversación integrada con el resto de los participantes pero hubo una confesión que dejó a la "maseajadora" sorprendida pero también sin poder contener la risa.

Sucedió cuando la ex legisladora contó que días antes del ingreso de Camila y Ariel ella le pidió a Santiago del Moro, en el vivo del programa, que le gustaría que entrara una chica trans. "Y cuando vos entraste, creí que eras una chica trans", reconoció Romina.

Ante esto, Camila se mostró sorprendida pero también no pudo ocultar la sonrisa. "Yo cuando entré pensé que me iban a matar", expresó la rubia a lo que luego señaló: "yo me daba una semana, que no iba a durar. Tenía miedo que me trataran mal".

Luego, los compañeros de la habitación le pidieron referencias de ellos fuera de la casa, pero una vez más la joven les indicó que ella no había visto antes el reality y que tampoco tiene permitido hablar del exterior. "Yo no puedo hablar de vos si no te conozco", aclaró.