Con emotivo posteo, Barassi se despidió de San Juan: "este viaje fue especial"

lunes, 26 de diciembre de 2022 20:45

El reconocido sanjuanino, Darío Barassi arribó a la provincia hace unos días con el objetivo de descansar y pasar las fiestas en compañía de sus amigos y familiares cercanos. El conductor superó los 4 millones de seguidores en Instagram y en cada uno de sus posteos e historias compartió los paisajes de la provincia.

Este lunes, Barassi dedicó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram tras su estadía en la provincia. "Ahí se van 10 días espectaculares en mi provincia, hay que volver a casa, pero no fue suficiente", comenzó el posteo. Y agregó que "siempre irse de San Juan tiene un gusto amargo".

Posteriormente, detalló que "este viaje fue especial. Primera vez de Inés, q es la beba más divina y pancha del mundo, y Emilia ya más grande viviendo un San Juan más cercano a nuestra infancia. Primos, Diques, noches de verano eternas, horas de pile y terere. Enamorado de verme reflejado en mi muñeca mayor. Modificamos bastante la rutina de sueño de nuestras hijas, léase se dormían a la 1 am todos los días, así q salió mucha siesta en auto. Maneje horas contando historias de San Juan, mirando montañas, respirando un aire seco y escuchando melodías para bebés. Cada siesta fue una suerte de recorrido colorido pero melancólico de mi pasado en esta tierra cuyana".

Luego, el sanjuanino comentó que "es que viví mucho acá, fueron años q me marcaron de por vida, lugares, amigos, experiencias, comidas, rituales, esa magia y encanto Sanjuanino está intacto, vive y late fuerte, me define. Soy un bendecido con la vida que tengo. Mis niñas, mi mujer, mi trabajo, mi casa, profesionalmente dejo todo lo que tengo pero mi carrera está muy iluminada, en fin tengo una vida bárbara y soy muy agradecido por eso. Pero en la diaria pierdo el valor de lo logrado. Ciudad, caos, demanda, distancias, agenda cargada, paternidad bla!!!"

"No pierdo el eje pero por momentos me mareo y venir a San Juan, conectar con el que fui, con el que soñaba este presente, poder frenar y repasar el camino y la conquista es muy sanador, alentador, reconfortante. Eso es San Juan para mí. Un bálsamo, un lugar que conozco y me conoce, es un punto de partida que cobija y Cura. Es una zona segura a la qué hay q volver cuando pierdo el norte. San Juan es un refugio placentero, no el de Barassi, sino el de Darío. Es caricia, es abrazo cálido, es palmadita y aliento.

Me vuelvo a la selva renovando, bronceado y con la piel seca, con el corazón explotado de afecto y la panza de semitas.

Calculo que todos tiene un San Juan, pero sin ánimos de ofender presumo que el de ninguno es como el mío. Te amo SJ", cerró.

