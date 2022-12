Juliana y Maxi fueron los encargados de realizar las compras en Gran Hermano: ¿Cómo les fue?

lunes, 26 de diciembre de 2022 16:33

Juliana ingresó a Gran Hermano gracias a Conejo, quien se convirtió en líder la semana pasada y desempató entre ella y Daniela. La joven ingresó a la casa con una enorme sonrisa y aseguró que mostraría otra faceta en la casa, sin embargo hasta el momento no mostró nada que sorprenda al público. Si desde la productora decidieron sancionarla tras sus comportamientos de brindar información que no debe a sus compañeros.

La joven en compañía de su novio fueron los encargados de realizar las compras con el presupuesto semanal. Al parecer no les fue como esperaban. "Medio flojo, le pusimos todo, pensé que íbamos de lujo, pero cuando nos dijeron que nos faltaba un minuto no lo podía creer", remarcó Maxi en conversación con Ariel.

Además, sostuvo que "es la segunda vez que voy al supermercado, cuesta, pero salió mal. De igual manera vienen muchas cosas, café, yerba, nos faltaron cosas esenciales como la sal fina, fideos y arroz".

Por su parte, Julieta remarcó que no fue que estuvieron nerviosos sino que le jugó una mala pasada el tiempo, deberían dar 15 minutos. No había mucho pan, solo habían 4 artesanales", remarcó. Y agregó Maxi que faltaron cosas claves, que no tuvieron tiempo de escanear.

"Pensé que íbamos de lujo, pero no fue así", sostuvo Maxi. Además, aseguró que no había pescado, que consiguieron hamburguesas de soja y que del total aún quedaron $30.000. "Espero que sea suficiente", remarcó el participante.