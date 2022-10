Soñar Contigo: entre lágrimas y abrazos, así vivieron los actores el final

sábado, 15 de octubre de 2022 00:00

Y llegó el final de Soñar Contigo este viernes. La ficción turca de las tardes de Telefe terminó con el rating acompañando el minuto a minuto y los fans haciendo estallar las redes sociales con mensajes de emoción para con el adiós a los personajes de la historia.

La novela terminó con Can y Sanem dando el esperado paso del casamiento y tras éste llegaron los 3 hijos que ambos ya habían soñado en más de una ocasión. Ella fue la primera que proyectó este escenario con ella y su marido disfrutando del aire libre y con las 2 nenas y un varón jugando a su alrededor. Luego él tuvo, coincidentemente un sueño similar, que en el capítulo de este viernes se concretó.

La pareja tuvo trillizos y decidieron continuar con sus vidas conectadas con la naturaleza y lejos de la ciudad. Él dejó atrás el look de aventurero y, si bien siguió con el cabello largo, volvió al estilo de recogido. En cambio ella se mostró más madura pero igual divertida y amante de la literatura.

Una de las escenas que formó parte del final de la historia fue la que se desarrolló en la finca de Mirhiban. Allí Can le propuso casamiento delante de todos y con una forma muy original: haciendo descender el anillo de compromiso a través de un drone. Si bien la escena fue la antepenúltima en verse en la TV en el capítulo final, al momento de grabarse fue la última del trabajo de producción.

Y por eso su significado fue tan fuerte para el elenco. Es que en una noche espléndida se rodaron las últimas actuaciones y cuando el productor dijo "corte" y "listo", la alegría desbordó a todos. Es que ya no había que grabar nada más y todo estaba listo para la etapa posterior de "cocción" de la escena. Es decir: edición y emisión.

El trabajo había llegado a su fin y con esto llegaron los sentimientos encontrados de todos los actores que trabajaron en Soñar Contigo (Erkenci Kus) y la producción. Es que ya no volverían a verse en el contexto de trabajo y todo eso vino acompañado de las lágrimas de emoción por la despedida y alegría por la labor concluida.

Esta confluencia de sentimientos quedaron plasmados en una serie de videos que luego ellos compartieron en las redes sociales, donde se los ve hablando ante las cámaras con mensajes de despedida, secándose las lágrimas y riendo con fuertes abrazos. De fondo se escuchaba la tradicional canción de Erkenci Kus para dar un marco muy especial.

En uno de los videos se puede ver a Can Yaman y Demet Özdemir abrazados mientras ella lloraba. Luego los dos actores van directo a sus compañeros para también abrazarlos mientras suena la música de la novela. Tras esto, todos empiezan a cantar levantando sus brazos y expresando sus emociones.

En otro de los videos se ve al director de la ficción, Cagri Bayrak, hablando ante la cámara del celular y contando la alegría que le produjo trabajar con personas tan comprometidas con la novela. En este contexto, destacó la figura de Can Yaman: "Siempre me ha gustado trabajar con un hombre respetuoso... No tengo ninguna duda de que alcanzará un éxito mucho mayor en su vida profesional. Buen viaje".

Luego se lo ve a Can Yaman respondiendo a los elogios pero sobre todo agradeciendo la posibilidad que se le dio de grabar con este gran equipo y con una historia que supo conseguir una buena química entre todos.