Züleyha Tierra Amarga: Zeynep, el nuevo personaje que logrará conquistar un corazón

sábado, 15 de octubre de 2022 00:00

Un nuevo personaje se sumará la semana que viene a Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova, transita momentos en el que el amor cobra fuerza entre sus protagonistas y va llevando a un nuevo giro en la historia.

En la semana que pasó, Züleyha finalmente perdonó a Hakan por haberle ocultado que formó parte de las fuerzas de seguridad del gobierno turco. Pero todo sucedió mientras Fikret se encontraba internado tras sufrir un atentado contra su vida provocado por Colak. Sin embargo logró superar esa difícil situación y ahora sus sentimientos volvieron a estar puestos en la dama de Cukurova.

En este escenario, un nuevo personaje se sumará a la historia desde la semana que viene. Se trata de Zeynep, una hermosa joven que llegará al pueblo para sumarse al equipo de docentes de la escuela primaria del pueblo. La chica es maestra de química y es conocida de Cetin quien la recibirá con gran alegría y la ayudará a entrar en confianza.

Será él quien recordará que el padre de la joven fue profesor de él en la escuela y se caracterizó por ser un muy buen hombre. La chica se caracteriza por ser muy positiva, de muy buen humor y solidaria, características que no tardarán en llamar la atención de uno de los personajes principales de la historia. Precisamente ese personaje terminará conquistado por el encanto de la joven que no pasará desapercibido también para otras figuras.

El personaje de Zeynep está interpretado por la actriz Ümit Beste Kargin quien brindó una entrevista a la prensa turca y definió su personaje como una mujer "muy divertida" y "fuerte que puede valerse por sí misma". "Su padre también era maestro. Tiene un gran respeto y amor por su padre, por lo que lo disciplinó y quiere pasar su vida trabajando duro", expresó en el portal turco Sabah.

Luego agregó: "Zeynep es una mujer ingenua. Después de conocer a Fikret, su amor por la vida se intensifica. Porque ella se enamora de él. Por otro lado, siempre abre el estómago. Ella siempre tiene hambre. Me río mucho porque cuando está en un momento romántico, tiene hambre. Somos muy similares en apetito".

Por otro lado, se mostró muy contenta por la respuesta del elenco a su incorporación: "me recibieron muy amable y sinceramente. Había gente en el equipo, algunos de los cuales han estado trabajando durante 4 temporadas, algunos durante 1 año, algunos durante 2 años. Me sentí como en casa con su ayuda y calidez. No me costó mucho mantenerme al día".

Ümit Beste Kargin se graduó del Conservatorio Estatal de la Universidad de Eskisehir Anadolu, Departamento de Actuación, y del Teatro de la Universidad de Anadolu Anadolu.