Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este martes

martes, 11 de octubre de 2022 00:00

La reconciliación y el amor serán protagonistas en Züleyha, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bir Zamanlar Cukurova. La ficción atraviesa un camino en el que sus protagonistas vivirán momentos de paz dentro de toda la turbulencia que prepara la trama.

En el capítulo de este martes, Abdülkadir estará a un paso de ser dado de alta y hasta él llegarán los policías para saber quién le disparó y qué sucedió aquel día que llegó en grave estado al hospital. Le pedirán que identifique al atacante y que diga quién fue. A pocos metros, y sin que nadie lo advierta, su hermano Vahap escuchará de cerca lo que pasará.

Por otro lado, Sermin será dejada en libertad por Colak e inmediatamente la mujer hablará con la prensa para contar lo sucedido con su hija. Ella desapareció desde el día que intentó asesinar a su marido para quedarse con su fortuna. Lo que diga la madre de Betül quedará plasmado en la portada del diario.

"Sermin dijo que su hija pudo haber sido asesinada por el gran señor Colak", leerá el empresario en el periódico generando su ira. Ante este escenario lanzará a los gritos y desbordado por la bronca: "¡A caso está loca!, ¿qué intenta hacer esa maldita mujer?, ¿cómo se atreve a mentir sobre el gran Colak?. ¡Dice que la maté y que la he desaparecido!, ¿pero quién demonio se cree?, ¿hay alguien en Cukurova que crea esa gran estupidez?".

Frente sus palabras, su empleado le aclarará: "no va a creerlo, pero la gente se lo toma muy en serio y tal vez la policía investigue. Tendremos problemas".

Por otro lado, Züleyha tendrá la tan esperada charla con Hakan para aclarar las diferencias y tener la reconciliación que tanto costó. "¿Cómo te metiste en esto?, ¿no me lo vas a decir?... Tu dijiste que me lo dirías", comenzará ella la conversación.

Finalmente, y sin rodeos, Hakan le contará toda la verdad sobre su ingreso al espionaje y cómo llegó a pasar de ser un influyente y próspero empresario a un agente del gobierno: "fue hace como 10 años. En ese tiempo mi negocio en el Líbano era muy próspero. Invertía alrededor del país y conocía a mucha gente de todo tipo: buenas, criminales, empresarios, burócratas, mafias. Entablé una buena relación con ellos y éramos cercanos... Por eso me querían de su lado... el personal de Gungor".

"Líbano era un caos en ese tiempo y existía una gran presión sobre Turquía. Había traficantes y agentes por todos lados. Yo sabía un par de cosas sobre eso. Era para proteger a mi país y acepté", agregará y luego se referirá a la relación con Abdülkadir a quien considera mucho más que un aliado: un hermano.

"Ya conocía a Abdulkadir pero no éramos cercanos. Él hacía cosas menores pero no tenía miedo. Me estaba metiendo en algo que no conocía y tenía que llevarlo conmigo. Nos hicimos cercanos y le dí mis acciones y empresa. Nos hicimos más que amigos, éramos como hermanos", explicará a Züleyha.

Hakan confesará que Abdülkadir y Vahap arriesgaron su vida por él "una y otra vez". "Se que no entiendes cómo sigo siendo su amigo después de lo que ha hecho. Pero nuestra amistad no podría acabar tan fácilmente. Pero me encargaré de eso cuando sea el momento adecuado", finalizará.