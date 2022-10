Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 11 de octubre de 2022 00:00

Mucha tensión y secretos comenzarán a generarse entorno a los personajes principales de Nuestro Amor Eterno. La novela turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transitará situaciones de mucha inquietud, amenazas y miedo.

En el capítulo de este martes, Can le llevará un ramo de flores a Begüm y buscará pasar tiempo con ella. Sin embargo, lo rechazará teniendo en su mente muy latente lo que le dijo Süreyya unos días antes: que él no la ama y que los sentimientos que tiene son en realidad con ella. "¿Declararle tu amor a Süreyya te parece poco?. No lo hagas más difícil, ¿no dices que prefieres las cosas claras?", lanzará sin rodeos.

Luego asegurará que él no fue sincero porque Figen habló con Süreyya y le contó todo lo que había observado. "Ella te enfrentó al saberlo. ¿Aún no lo recuerdas?, ¿por qué sigues pretendiendo que nada de esto ocurrió?", preguntará Begüm.

Lejos de todo esto, en plena sala de internación de Reyhan, Galip la increpará para evitar que su versión contradiga a la que dijo Esma a su familia. "Estoy hablándote con la verdad. Si te atreves a decir alguna palabra diferente e insignificante verás las consecuencias", amenazará el abogado.

Pese a que la mujer está indefensa y sin poder de movilidad, la apretará con sus palabras: "Te aseguro que Adem sabrá la verdad. Procura no olvidarlo. Será mejor que recuerdes que a Esma no la vuelves a tocar sino querrás haber muerto en el incendio que tu misma provocaste".

Por otro lado, Süreyya comenzará a sentir síntomas de lo que podría ser un posible embarazo. Al malestar que venía teniendo se sumarán nauseas mientras toma un café con Dilara. En plena charla le contará que sintió "asco" y su amiga no dudará que puede ser producto de eso que tanto desean.

"Levántate e irás a hacer una prueba cuanto antes. ¡Anda, levántate y apresúrate!", señalará Dilara a Süreyya, sin embargo ella entre sonrisas tratará de evitar pensar en esta posibilidad. "No, no. Debe ser una falsa alarma. Quieres calmarte, sólo son nauseas, no quiero una falsa alarma", señalará.