Soñar Contigo: los 5 datos curiosos que se encierran en los últimos capítulos

martes, 11 de octubre de 2022 00:21

Soñar Contigo transita los últimos días en la pantalla de Telefe y con esto la historia va camino a su final. Este martes comenzará a emitirse en Argentina el capítulo original número 51 de Erkenci Kus (tal cual su título original) que dura poco más de 2 horas y que saldrá segmentado en el país en 4 días.

En el último tramo de la ficción, hubo 5 hechos curiosos que están bueno destacarlos, los cuales seguro no pasarán desapercibidos para la mirada del buen fanático de la historia.

El primero es el que se vio el viernes pasado y gira entorno a uno de los personajes más queridos en la trama: Leyla. La joven, que se caracterizó siempre por ser correcta e ir por el camino del bien, ahora se mostró con un perfil completamente diferente. Es que, movilizada por la avaricia, tendiót una trampa a una amiga de la universidad, Aysel, para conseguir ganar la representación de la campaña publicitaria de las cremas de Sanem.

El segundo es el regreso a un nuevo punto cero en la historia de Sanem. La última vez que hizo el cambio en la trama, fue cuando Can perdió la memoria y Sanem decidió revivir la agencia Fikri Harika para que todo volviera a ser como al principio de la historia. Pero esta vez el cambio llevará toda la escena a un nuevo lugar que será esta vez el punto inicial que tuvo la protagonista, incluso antes de conocer a Can.

El tercero estará dado con el uso de una moto. En los primeros capítulos, Can le regaló una moto a Sanem porque ella consiguió ganar una campaña publicitaria con una de las empresas más difíciles. En la primera clase de manejo que le dio Can, ella no aprendió y luego sus padres hicieron que se deshiciera de ésta. Ahora, ella adquirirá una nueva moto pero ¡oh sorpresa! sabrá manejarla perfectamente. Sin embargo ocurrirá algo que pasará los límites de una anécdota y se convertirá en una "venganza".

El cuarto se dará en una granja donde se desarrollará una fiesta. Allí se verá a Can y Sanem haciendo fila para entrar a los baños y manteniendo una fluida conversación. Lo particular de esta escena es que, según los portales turcos, se dio fuera de guion y con la improvisación como característica principal. Es decir, Can Yaman y Demet Özdemir aportaron letra por fuera de lo establecido y fue tan espontáneo que generó repercusión de todos los que lo vieron.

El quinto y último se dará a partir de un extra que se verá en la ficción y cuyas facciones no pasaron desapercibido para los personajes de Can y Sanem. Es que el actor elegido tiene un gran parecido a un reconocido director de cine, lo cual Can destacará: "¿No te parece familiar?. Creo que es Tarantino, el director de cine". De esta forma, Can hará referencia a Quentin Tarantino y Sanem subrayará: "¿el de las películas con estilo sangrientas?".