El difícil momento de Irem Helvacioglu, la protagonista de Fugitiva: "pensé que podíamos superarlo"

sábado, 1 de octubre de 2022 00:00

Conquistó a la audiencia en la primera parte del año como Nefes en Fugitiva y ahora los ojos de los seguidores siguen depositados en ella. Irem Helvacioglu es una de las actrices turcas que logró conquistar a un amplio público en cada país donde la ficción se emitió.

En Argentina, la novela Fugitiva, cuyo título original es Sen Anlat Karadeniz, llegó a la pantalla por Telefe y cosechó un gran éxito. La ficción se emitió en el prime time con picos muy altos y eso la convirtió en la carta fuerte del canal durante las noches de competencia.

Nefes era una joven madre que sufrió violencia de género e intrafamiliar por parte de su pareja y decidió escapar con su hijo Yigit para encontrar la felicidad. La mujer huyó de su pareja y logró mantenerse fuerte gracias a Tahir, un hombre que la protegió y defendió siempre junto a su familia. Con él se casó y al final tuvo una bebé, en un camino que se caracterizó por la fortaleza y superación.

Ese personaje logró quedar en la memoria de los seguidores de la historia y su actriz se ganó el corazón de la gente. Es por eso que el nombre de ella, Irem Helvacioglu, está frecuentemente en la agenda con su vida privada además de su vida laboral. Esta semana que pasó, una noticia sacudió a la prensa turca vinculada precisamente a lo personal.

Es que rompió con su novio, el chef Yolaç Özcan en un escándalo que llegó a la prensa del espectáculo y ahora decidió reconciliarse. Según publicaron los portales turcos, la actriz vivió un mal momento pero con él lograron superar los problemas para reencontrarse por la senda de los afectos.

“Tuvimos algunos desacuerdos y hemos hablado. Piensas más lógica y razonablemente cuando estás separado. Pensamos que podíamos superarlo porque no había nada en lo que no pudiéramos estar de acuerdo juntos", comenzó expresando la actriz en una nota que publicó el portal Series Turkish.

Luego Irem Helvacioglu agregó: "habían algunas cosas, hablamos y hemos decidido que hay situaciones en las que debemos permanecer en nuestro propio mundo interior y darnos un poco más de oportunidad”.

Al explicar que las relaciones no son fáciles, la actriz también hizo una autocrítica de que no hay necesidad de experimentar la separación. Al evaluar la situación luego de la separación, explicó que vieron que no había impedimento para continuar con su relación nuevamente y por eso apostaron al amor otra vez.