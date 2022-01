Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 5 de enero de 2022 00:00

Después de que Elif Aslanbey tomó coraje y fue hasta la mansión de los Sadoglu, en donde en el medio del patio gritó a los cuatro vientos que fue ella quien empujó por las escaleras a Hazar Sadoglu, Reyyan hace todo lo necesario para que Miran la perdone después de no creerle que no fue él quien empujó a su padre.

En ese contexto, Hazar y Miran tendrán una profunda charla que se verá mediada por el dolor, el enojo y la decepción. Será el padre de su esposa, Hazar, quién irá a ver a Miran a la mansión y aunque éste no tenga ganas de entablar una conversación con quien cree que es el asesino de su madre, lo recibirá.

"Nunca pensé que tuvieras el descaro de venir a hablar conmigo, pero creo que te subestimé. Dí lo que tengas que decir y vete", le dijo seguro Miran, mientras Hazar se mantiene en su silla de ruedas frente a él. "Estoy aquí por mi hija, vine hasta aquí porque no quiero que sufra toda la vida por el error que yo cometí", le responde el hombre.

Su deseo de hablar con su yerno surge del rechazo de Miran a Reyyan cuando ella le pide perdón al enterarse de la verdad de quien realmente empujó a su padre por las escaleras. "Si viniste hasta aquí a pedir perdón, viniste en vano. No eres si quiera la última persona en el mundo a quien perdonaría, Hazar Sadoglu", le remarca Miran.

"Dije todo lo que debía en el hospital, ya no tengo nada más que decirte, lo hiciste sabiendo lo que le pasaría a tu hija y no te importó. Ahora vas a pagar por ello", agrega Miran con total enojo en la expresión de su rostro. "Está bien, no digas nada, sólo te pido que me escuches", le pide Hazar, antes de contarle la posible verdad.

Por otro lado, Reyyan se enfrenta a Gonul quien le confirma que sigue enamorada de Miran y es la joven Sadoglu quien le responde que pese a los problemas que atraviesan, no se separarán. Posteriormente recurrirá a Firat para que la ayude a recuperar al joven Aslanbey. ¿La perdonará Miran?