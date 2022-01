Züleyha, Tierra Amarga: quien es Nazan Kesal, la nueva actriz que se incorporó a la serie

miércoles, 5 de enero de 2022 00:00

Este martes, Telefe comenzó a emitir la tercera temporada de Züleyha Tierra Amarga, o como es su nombre original Bir Zamanlar Çukurova, en medio de un trágico momento que una vez más pone en riesgo la vida de la protagonista, esta vez por un intento de asesinato por parte de Mugjan.

Sin embargo, un nuevo personaje se sumó a la serie y se trata de una mujer con una pesada historia en la vida de los Yaman. Ella es Sevda Çaglayan, nada menos que la ex amante de Adnan Yaman, padre de Demir y esposo de Hunkar, y a quien Demir le confía el cuidado de sus hijos lejos de su madre.

En el episodio de este martes se vio como Hunkar fue hasta donde Demir tenía a sus nietos y en medio de una discusión con su hijo Sevda salió al living de la casa y se reencontró con Hunkar quien no podía creer su presencia. De inmediato, la esposa legítima de Adnan tomó en brazos a sus nietos y se los llevó del lugar sin que su hijo pudiera impedirlos.

El personaje de Sevda está protagonizado por la actriz turca Nazan Kesal, sobre quien su biografía revela que tiene 64 años y nació Manisa. Es una actriz de teatro, cine y televisión, con cientos de producciones protagonizadas y proyectos de los que formó parte desde la dirección.

Este miércoles se verá cómo Hunkar, después de la sorpresa que se llevó al volver a verla, regresó hasta su casa para tener una dolorosa charla que la llevará a las lágrimas a las dos. La legítima esposa de Adnan Yaman le dirá todo lo que siempre pensó sobre ella aunque la mujer tampoco se quedará callada.

"No juegues conmigo, apareces de repente después de tanto tiempo, debe ser porque tienes algo en mente. ¿Volviste para vengarte por algo que ocurrió o para quitarme lo que no pudiste quitarme antes? Siempre quisiste todo de mi, todo, mi esposo, mi familia, todo eso me envidiaste, pero fallaste. No lograste separarnos y no lo harás ahora", le dice primero Hunkar mirándola fijo a la cara.

"¿La consideras familia? Un hombre que quería escapar de su esposa, un hijo al que nunca has entendido. ¿Piensas que eso es una familia?", le retruca ella. Sin embargo, Hunkar no se quedará callada. "Adnan tuvo muchos juguetes y tu fuiste uno más, no fue algo especial. Estas muy segura que entre ustedes había mucho amor pero... ¿alguna vez salieron juntos en público? No, porque yo era su familia, yo era su esposa, ahora le estás haciendo lo mismo a mi hijo, le das la oportunidad de que venga a resguardarse contigo y tu patético plan para vengarte de mi es utilizar su enojo", asegura Hunkar. ¿Qué pasará entre ambas?