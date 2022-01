"Golpeado por tus manguerazos": Darío Barassi le pasó factura a su mamá en su cumpleaños

martes, 4 de enero de 2022 10:41

En plenas vacaciones, el sanjuanino Darío Barassi disfruta de su familia y este martes, de dos fechas especiales. Es que tanto su esposa, Luli Gómez Centurión como su mamá Laura están de cumpleaños. El conductor de "100 argentinos dicen" les dedicó posteos en sus redes sociales y en el caso de su mamá, resaltó un "detalle" del pasado.

"Hoy también cumple años ella... Mi vieja. Si, ya sé. Enfermo aquél cuya mujer y madre cumplen el mismo día. Superado este tema, te cuento que mi vieja, que ya no es mi vieja sino que es abulala, es una capa", escribió Darío en una foto con Laura.

"Guerrera como pocas, única en su especie , distinta, divertida, fiel, compañera, gran hacedora de vittel tonne, mala cantante, gran puteadora, generosa a roletes e inmensa abuela. Feliz cumple madre querida, mi cuerpo aun golpeado por tus manguerazos de niño, te desea felicidad total y que siempre te pares en la vereda del sol, vieja", sentenció.

A su esposa Luli, le dedicó un mensaje a puro amor y con fotos de su historia juntos. "La conozco como amiga, novia, mujer y madre.

Todas sus versiones me gustaron siempre. Las elegí y valoré siempre. Me enamoraron siempre. Hoy cumple años, festejamos recién. Mientras caminaba hacia ella con una torta en la mano, deseando morderla y quemándome con las bengala, pensaba... Si me la cruzo hoy por la calle freno para conquistarla, me alcanza un segundo de pausa y mirarte gorda para saber que sos la mujer de mi vida, que es con vos o no es, es algo superior a nosotros, es una elección pero también es impulso, destino, no sé algo superior. Entregado por siempre a esta pareja, a esta familia. Sos y son mi lugar en el mundo", compartió.





Y agregó: "Feliz cumpleaños mujer de mi vida. Amiga, novia, mujer y madre de mi hija. Te mereces todo, y acá estoy para facilitar y acompañar tus conquistas. Tu plenitud es la mía. Te amo. Fuerte te amo". ¡Qué romántico!