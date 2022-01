Hercai: la búsqueda de la verdad y una cruda revelación en el capítulo del martes 04

martes, 4 de enero de 2022 00:00

"Hercai", en su nuevo horario de las 17: 15 hs. por Telefe, sigue manteniendo a la audiencia en vilo tras las revelaciones de secretos y verdades que sacuden a Reyyan y Miran.

Miran sigue conmovido tras leer un diario de su mamá, tras descubrir el pueblo en el que vivió. Sin embargo, las diferencias con Reyyan asomarán nuevamente cuando ella no pueda darle las explicaciones que él espera.

Pero la anciana que los recibió no duda en decirle a Reyyan: "acompáñalo y sigan adelante en la búsqueda de la verdad. Estás haciendo lo correcto. Nunca te detengas. Un día, la verdad inevitablemente será revelada. Si no conocemos nuestro pasado, no despertamos hoy; despertamos en el ayer. No lo dejes solo, hija. Por un futuro juntos, no lo dejes solo".

Sobre la carta con la letra de la madre de Miran, Zehra quiere saber más. "¿Cómo puedes estar tan seguro que la carta era de ella?", le dice a Hazar. "Ya te dije... reconocí la letra", señala él.

"Pero si se la hubieses mostrado a Miran, no te hubiera creído. Hubiera dicho que tú la escribiste y te hubiera pedido otra evidencia. No sé... si tuvieras algo más escrito por ella; una nota o tal vez otra carta entonces podrías probarle", insiste ella. Sin embargo, él resalta que no tiene nada más.

Por otra parte, Elif no puede ocultar más lo que hizo. "¿Te quedarás callada, Elif? Si quieres podemos estar en silencio, está bien. Pero, ¿qué te tiene tan preocupada? ¿No me lo vas a decir?", interroga Azat. "Si te lo digo vas a odiarme", asegura ella.

"¿Qué podrías haber hecho para hacerme odiarte? Eres tan buena...", agrega él, que se queda sin palabras al oírla. "Lo empujé. Yo empujé a tu tío, Hazar. Tu tío casi pierde la vida por mí. Siento tanta culpa. Soy la razón de tanto sufrimiento; la razón por la cual Miran y Reyyan se separaron", confiesa.

Tras ello, va a la mansión Sadoglu para gritar su verdad. Entra, pese a que Miran quiere impedirlo, y grita lo que hizo. Al saberlo, Azize se inquieta y asegura que la enviará a ella y a las mujeres de su familia a otro lugar para resguardarlas. "Se viene una segunda masacre, para completar la venganza y teme por Elif", afirma Handan.

Antes de irse, Elif quiere que Miran y Reyyan se reconcilien y se lo pide a Azat, que le confiesa que no puede hacerlo.