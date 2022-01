"Desde este lugar mágico": Susana Giménez se refirió a su cumpleaños

domingo, 30 de enero de 2022 20:06

Susana Giménez cumplió este sábado 78 años de edad y lo festejó con sus seres queridos en Miami. La diva tuvo un festejo íntimo del que no se conocieron muchos detalles sin embargo algo dejó trascender ella a través de las redes sociales.

Si bien inicialmente se creyó que podría recibir su nuevo año en La Mary, Uruguay, "La Su" optó por quedarse en aquella ciudad de Estados Unidos a partir de que su hija Mercedes Sarabayrouse dio positivo en coronavirus pocos días antes y se encontraba en Uruguay.

Fue justamente desde la ciudad de La Florida que se dirigió a sus casi 3 millones de seguidores en Instagram para mostrarles un poco el lugar donde celebró su cumpleaños. En el video se ve la lujosa habitación donde se hospeda e incluso uno de los regalos que recibió.

El video lo compartió con el posteo en el que se podía leer: “Desde este lugar mágico, agradezco los mensajes y los saludos amorosos que mandaron por mi cumpleaños y no pude contestar. ¡Fue un día completo de festejos, ya les voy a ir contando!”.

Luego en el video, que en ningún momento se ve ella, se la escucha decir: “Mi cuarto está iluminado, ¡mirá lo que es! Ahí está Nico, que me trajo otro calentador, porque hace un frío de cag..., y hoy me compré un pijama en Jumbo (Risas) Un pijama rosa, porque ayer me morí con mi camisón”.

“Pero qué lindo, mirá las flores que me mandó Marcelo, divinas, con globos que dicen: ´Feliz cumpleaños´”, agregó.

Algunos de los que le mandaron calurosos mensajes de afecto a través de las redes sociales fueron Mirtha Legrand y Marley. En el caso de la diva de los almuerzos, usó las redes sociales para compartir una foto de ambas juntas con las palabras: “Susana, ¡Feliz cumpleaños! ¡Querida amiga de toda una vida! Que tengas un día maravilloso como te mereces”.

También sumó un recuerdo de su hermana, Silvia “Goldy” Legrand, quien falleció en mayo de 2020: “Acordate de lo que decía mi amada Goldy: ‘Una de dos: o cumplís años o te morís’; ¡Mejor cumplir! Jajaja Cuidate mucho, te quiero, Chiqui”.

Por su parte, Marley y Mirko enviaron un video cantando “Happy Birthday”.