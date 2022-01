A la espera de una llamada, sanjuaninos palpitan el gran sueño de La Voz

domingo, 30 de enero de 2022 13:33

Algunas son figuras de renombre. Otros recién transitan el camino de la música. Pero todos tienen un mismo sueño: llegar a La Voz. La semana pasada fueron las audiciones para actuar en el reality musical de Telefe y varios sanjuaninos se presentaron al casting.

Desde diferentes puntos de la provincia, y con el fuerte pálpito en el corazón, viajaron a Mendoza para probar suerte. Bajo estricto protocolo mostraron su talento en el micrófono y ahora esperan el tan ansiado llamado telefónico de la producción que les permita pasar de ronda y acercarse a ese sueño.

Juan Cruz Rufino, Andrés Cantos, Juanse Arano, Martina Flores, Dylan Núñez, Elías Jácamo, Rocío Amarfil, Celina Fernández, Laura Chávez, Patricia Vizcaíno, Kendall (Facundo Carrión), Ana Laura Paroldi y Nicolás Olivieri, son algunos de los sanjuaninos que audicionaron con el corazón palpitando fuerte.

BUSCAR EL SUEÑO DESDE UN DEPARTAMENTO ALEJADO

Dylan Núñez tiene 21 años, es el hermano del medio de 5 jóvenes y es oriundo de 9 de Julio. Viajó impulsado por sus padres quienes lo alentaron desde el minuto uno y sueñan como él poder vivir de la música.

"Cuando vi que iba a volver a empezar La Voz Argentina le conté a mi familia y mi papá no dudó en comprar los pasajes para que fuera. Le dije que algún día se lo iba a pagar y él me dijo 'anda', el sueño de ellos es el mismo que el mio", contó el joven quien se mostró agradecido también a su familia de Mendoza que le "brindaron lo mejor".

En La Voz le dieron a elegir el tema que quería cantar entre una lista de 10 canciones y optó por Sueños Rotos de La Quinta Estación, 90 Minutos de Damián Córdoba y El Amor de mi Vida de Q'Lokura. Su fuerte es el cuarteto por eso con la música tropical se sintió bien interpretando. "Amo la música. Este amor nació en la primaria. Mi papá me compró una guitarra cuando era chica y con tutoriales de canto, aprendí. Me sale del alma", reconoció a Diario La Provincia SJ.

Rocío Amarfil tiene 24 años, oriunda de Albardón, está casada y tiene un bebé 1 año y 3 meses. Viene de una familia que ama la música. Tiene 7 hermanos y a muchos les gusta tocar la guitarra pero ella es la única que se dedica profesionalmente a cantar. Además hace comida para vender y es estilista. Su sueño es llegar a los escenarios nacionales.

"Siempre tuve la ilusión de presentarme en algún casting porque mi sueño es vivir de la música que es lo que más me gusta", confesó a Diario La Provincia SJ. El lunes audicionó con 2 canciones, entre éstas "Ni por mil puñados de oro", una ranchera de María José Quintanilla, y luego pasó a las cámaras. "Hace poco perdí a mi abuela y fue la canción que le dediqué", confesó la albardonera que para cumplir el sueño de audicionar realizó rifas para juntar dinero y poder viajar.

El tema elegido tiene un fuerte peso emocional porque solía cantar esa canción en el Parque Latinoamericano de Albardón y su abuela se ubicaba en la primera fila para escucharla en su silla de ruedas. "Eso me incentivó a presentarme. Mi abuela siempre quiso que cantara y las veces que canté en el parque ella siempre estuvo presente", recordó.

Laura Chavez es oriunda de Valle Fértil y también audicionó en el casting de "La Voz Argentina". La joven viajó acompañada de su hermana Micaela y contó en un posteo en Facebook que fueron horas y horas de espera, pero eso trajo "sus recompensas".

"Ahora, debo esperar a que hagan la otra elección (que es con el vídeo que me hicieron) para pasar a la siguiente etapa, que son las audiciones a ciegas. No sé si ya quedaré allí, pero con el solo hecho d e estar con toda esa gente maravillosa que participó y que tenía grandes talentos, para mí es un logro cumplido", expresó la joven que eligió para cantar "La otra cara de la moneda" de Rata Blanca y "Sin cadenas" de Los Pericos.

Viajar con mucho sacrificio

Elías Jácamos tiene 21 años, es de Rawson y comenzó a buscar el sueño de crecer con la música desde los 19 años. En aquella ocasión viajó a Mendoza a audicionar al casting de La Voz Argentina pero no quedó elegido. Ahora volvió a probar suerte y lo hizo con mucho esfuerzo. "Fue un sacrificio enorme el que hice, junté plata con los pocos shows que me salían acá. Dije 'voy a ir' y me puse a juntar plata. Pude ir y me hospedé en la casa de mis tíos. Habían más de 700 personas", explicó a Diario La Provincia SJ.

"Desde muy chiquito canto, en actos escolares y con el baile. Empecé a los 12 años con un taller de música tropical del municipio de Rawson. A esa edad me subí a mi primer escenario frente a una multitud en la plaza de Villa Krause", recordó el joven quien además participó en los Juegos Culturales Evita en Mar del Plata.

Para el joven la música es su motor en la vida y hoy su fuerte se da a través de las redes sociales y su canal de Youtube. Él se hizo viral en el 2020 cuando comenzó la pandemia dando un mensaje de aliento y fe para los que perdieron un ser querido por covid. "Sueño llegar a La Voz y estar frente a los grandes artistas, jurados, para que conozcan mi talento, llegar al corazón con mi música y sanar a la gente", finalizó Jácamo quien audicionó esta vez en La Voz con la canción "Mi gran maestro" de Ángela Leiva.

Una segunda oportunidad

Andrés Cantos tiene 24 años de edad, es oriundo de La Bebida (Rivadavia), es policía y tiene una larga trayectoria en los escenarios, incluso de Cosquín. En la edición 2021 de La Voz Argentina tuvo la posibilidad de quedar elegido en el casting y tuvo sus minutos en el programa, sometiéndose a la visión del jurado: Lali, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky.

Con esta experiencia decidió volver a audicionar en Mendoza y ahora su mayor deseo es tener su revancha. "Estuvo re lindo volver a esas sensaciones de nervios, felicidad y ansiedad", comenzó confesando a Diario La Provincia SJ.

Al casting fue con otros 2 sanjuaninos: Juanse Arano y Flor Carmona: "Con Juanse pudimos pasar y expresarnos mejor, cantando más temas y charlando un poco sobre nuestras historias de vida. Si Dios quiere y me llaman de nuevo voy más confiado, con más expectativas", destacó el joven quien cantó "Oro mi santo" de Concha Buika, un tema que lo disfrutó en el escenario.

"Al momento de ser artista, nos deben doler las canciones, nos deben hacer reír, llorar y pasar por varios estados", reconoció sentenciando: "eso quiero para esta revancha y utilizar estos castings para sumar experiencias, para tomarlo como un atajo artístico. Esto nos beneficia a nosotros los artistas independientes".

Con trayectoria

Juanse Arano tiene 25 años y es oriundo de Rivadavia empezó con la música desde los 4 años. Si bien es nacido en Mendoza, vive en San Juan desde los 8 años, donde se formó en la música. Ésta es la tercera vez que audiciona en un casting y tiene todos los sueños en poder ser elegido. "Fue una experiencia muy hermosa. Fue la tercera vez que audicionaba y llegaba más adelante. Me hace mucha ilusión. Fue mucho nerviosismo que se vivió como en cualquier casting", comenzó contando en Diario La Provincia SJ.

En esta ocasión, y con una importante orientación de los coach, hizo 3 canciones: "Mi soledad y yo" de Alejandro Sanz, "Ya no hay forma de pedir perdón" de Pedro Aznar y "Prófugo" de Soda Stereo. Y tuvo la oportunidad de pasar a la instancia de cámaras que registraron el momento de su actuación.

"Me dejé llevar por el momento, los coach te acompañan bastante bien y te dan la seguridad. Ellos fueron hablando mientras yo cantaba y me daban el visto bueno. Ellos te van ayudando", destacó.

Juan Cruz Rufino tiene 22 años de edad y una larga trayectoria en los escenarios provinciales. El joven talento, oriundo de Rawson, conquistó las cámaras hace más de una década con Soñando por Cantar (El Trece) y ahora se presentó en el casting de La Voz para alcanzar su máximo sueño.

"Hace un tiempito atrás, estaba acostado y me apareció un video del Soñando por Cantar. Generalmente no veo videos, no escucho lo que canto pero ese día los vi todos y dije 'me tengo que presentar'. Me gustaría revivir esos momentos, mas allá que uno lucha por sus sueños. El mío es ser alguien con la música", explicó en Diario La Provincia SJ.

En el casting de La Voz cantó "Cómo explicarte" y "La Teleñita" y si bien se sintió muy bien en la audición, los nervios lo abrazaron en más de una ocasión. En la misma ronda del casting, compartió el momento con otra sanjuanina Patricia Vizcaíno. "Habían artistas súper buenos y estar en esa instancia que a uno le hace bien, me permite pensar que puedo seguir soñando", agregó reconociendo que "ha sido un momento muy lindo, con mucha adrenalina".

Por su parte, Martina Flores siente "que la música es el pilar fundamental" de su "vida desde siempre". Viene de una familia de músicos y de la mano de su tío Lucio Flores supo lo que es palpitar un estudio de grabaciones. La semana pasada audicionó en La Voz y si bien fue no planificado, la experiencia que vivió, la llenó de sueños.

"Estuvo muy bueno. Conocí muchos artistas mendocinos en la fila con quienes quedé en contacto. Fueron muchas horas de espera hasta que pudimos entrar. Fue muy buena esa experiencia y creo que a audicionar se aprende y es muy bueno ponerse a prueba, salir de la zona de confort, y ver cómo te va con los nervios y la presión ahí adentro. Es un aprendizaje", expresó.

Martina cantó un bolero, una canción de Norah Jones y una de Spinetta. "Tengo muchos proyectos para arrancar el año con fechas, giras y material nuevo y estoy bastante enfocada en eso, aunque definitivamente me encantaría tener la posibilidad de la experiencia en el programa. Pero, lo que pase estará bien. Se que la música y la vida siguen más allá de todo", finalizó.

Celina Fernández es embajadora del Sol por Pocito y ama la música. Su voz por primera vez la midió en el casting de La Voz Argentina y ahora sueña con ser elegida para estar en la pantalla chica. "Ha sido una experiencia muy enriquecedora y representa aprendizaje. Nos hemos encontrado con colegas y aprendemos un montón, crecemos en todos los aspectos. Estoy muy contenta con el resultado, con todo el proceso del casting. Y tengo mucha ilusión", expresó la joven a Diario La Provincia SJ.

La joven pocitana interpretó "Creo en mi" de Natalie Jiménez y lo vivió plenamente: "Espero quedar, sino será para otra vez y volver a intentar. Son experiencias que ayudan a crecer. Para mi fue todo muy nuevo. Me encontré con chicos que fueron antes y sabían cómo era todo esto. Estoy contenta con esta primera vez. Hace mucho tenía ganas pero al principio la edad no me daba y luego entramos a la pandemia".

Finalmente Celina señaló que "uno no debe bajar los brazos" y reconoció que en San Juan hay muy buenos artistas que "seguro dejarán muy bien representada a la provincia".