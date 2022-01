"No me rompan": Malena Guinzburg explotó contra las críticas por "Masterchef Celebrity"

jueves, 20 de enero de 2022 14:54

Primero como reemplazo y ahora como participante permanente, Malena Guinzburg se hace notar en la cocina de "Masterchef Celebrity 3". Tras algunos cruces con Catherine Fulop, la humorista apuesta por su estilo propio en sus intercambios con el jurado aunque las reacciones en redes sociales no son siempre felices.

Por eso, en Twitter hizo su descargo filoso para dar por cerrado el tema: "Puede gustarles o no lo que yo hago. Les puede parecer malísimo y que soy una basura porque no les causo gracia. Pero lo que digo de mi viejo es un CHISTE, así que no me rompan los ovarios. Besos Y gracias a los que me bancan!".

Y gracias a los que me bancan!

Malena siempre recuerda a su padre Jorge y acota, ante cada avance, que a él le hubiera gustado que lo lograra. Debido a que Guinzburg ha fallecido, a muchos seguidores del programa no les gusta la referencia que la actriz realiza.

La comediante y humorista Malena Guinzburg en principio, grabó participaciones para el programa de Telefe ocupando el lugar de Mica Viciconte, que estuvo de vacaciones en Brasil con Fabián Cubero y sus familias. Pero, advirtieron que después que la influencer y conductora regresó, ella se integraría de manera permanente.

Malena hizo la cuenta regresiva desde su cuenta de Twitter y sus seguidores celebraron la incorporación que promete sumar humor a la cocina más famosa. "Hoy estoy reemplazando a Mica Viciconte en @masterchefargentina y siento que ya me convertí en meme!", dijo, siempre divertida.