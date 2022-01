Hercai: avance del capítulo de este viernes, con el preparativo de una gran boda

viernes, 14 de enero de 2022 00:00

Tras la decisión de Elif Aslanbey y Azat Sadoglu de contraer casamiento, una nueva guerra parece haberse desatado entre las dos familias enemigas en Hercai. Sin embargo, este viernes todo podría empeorar con la llegada de una gran boda para la nieta menor de Azize.

La matriarca de los Aslanbey no acepta que su nieta, el amor de su alma, se haya unido de por vida por el nieto mayor de su enemigo Nasuh, y por tal acto es que culpa a Miran de no haberla frenado a tiempo. Ahora recibida otro golpe por parte de los Sadoglu que sin dudas no aguantará.

A través de una llamada de Nasuh, la mujer se enterará que una importante y ostentosa fiesta de casamiento se está preparando para su nieta. "Has pasado por unos días muy duros, pero tu corazón debe estar ahora de muerte. Cuida mucho de tu salud para que podamos compartir el baile", le dice Nasuh a Azize.

"¿De qué estás hablando?", le cuestiona ella. "El destino nos convierte en parientes de nuevo, eso es lo que estoy diciendo Azize", le explica él con una gran sonrisa en la cara. "Nasuh, si te atreves a tocar un sólo cabello de mi nieta te juro...", le quiere advierte ella antes de ser interrumpida.

"No mujer, ¿cuándo terminarás de entender que yo no soy como tu? Escucha, si tu no le haces nada a Reyyan, yo tampoco a Elif. Tu nieta vino hacia nosotros y le di mi bendición, autoricé a que usara el apellido Sadoglu", le cuenta mientras ella camina nerviosa por los rincones de su cuarto.

Y agrega: "Ahora Azat le está preparando a Elif una glamorosa y ostentosa fiesta de bodas en la mansión Sadoglu. No te preocupes tanto por ella, quería que supieras las noticias por mi, después de todo tenemos nuestra historia, Azize", cierra él con un claro tono de ironía.

¿Será capaz Azize de interrumpir y boicotear la celebración de bodas de su nieta preferida?