Züleyha, Tierra Amarga: esto se vivirá este viernes bajo dudas y sospechas

viernes, 14 de enero de 2022 00:00

La aparición de Friket Fekeli, el supuesto sobrino del gran Ali Rahmet, despertará dudas y sospechas en el entorno del hombre, ya que por él, Yilmaz Akkaya renunció a ser el hijo legítimo del empresario, en la serie turca Züleyha, Tierra Amarga.

Este viernes se verá cómo una cena entre los miembros de la familia que Fekeli supo formar, incluido Friket, se teñirá de gris después de que Behice decida poner en dudas su parentesco con el hombre, y la verdad de la versión que les dio a todos sobre su vida.

"¿Friket se parece a su padre, señor Alí Rahmet?", le consulta la tía de Mugjan, aprovechando que su sobrino se había alejado a ver los caballos, junto con Yilmaz. "No, me temo que mi hermano era un hombre de muy baja estatura", le responde, a lo que Behice retruca: "Entonces es un hombre como usted, alto y apuesto".

"Friket se parece a sus abuelos, ellos eran hombres altos, apuestos, fuertes y duros, exactamente como él", le revela el hombre. En ese momento, la mujer no aguanta sus ganas de decirle lo que piensa y en medio de algunas palabras para defenderse, le aclara su punto de vista.

"Me pregunto si no es un error confiar tan pronto en él. ¿Cuáles son sus verdaderas intenciones? Apenas lo conoció (...) ¿Qué tan seguro está? ¿No le parece interesante que su sobrino se aparezca después de 30 años sin saber de su paradero? ¿Por qué ahora y no cuando usted estaba preso? La vida es impredecible señor y lo entiende, hay historias así en los periódicos, no lo sé pero estoy preocupada, honestamente", son algunas de las preguntas con las que Behice tratar de cuestionar a Alí Rahmet.

"Regresa de Alemania 30 años después sin previo aviso, qué extraño. Preguntó por usted cuando lo estuvo buscando, si yo fuera familiar de una persona tocaría la puerta y diría que soy su sobrina. ¿Por qué se demoró tanto? Lo he observado desde que llegó y creo que no ha sido sincero", agrega ante la atenta y silenciosa actitud del empresario.

"Es un tema muy delicado, honestamente si alguien se apareciera 30 años después alegando que soy su tía, dudaría, haría preguntas. Usted no lo conoce, ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Sé que necesita digerir esta información y pensar a solas, y no seguiré insistiendo pero podría estar mintiendo. Tal vez deba buscar información acerca de él. Sugiero que no confíe en él de inmediato", cierra su justificación.

Ante esa gran duda... ¿cuál será la actitud que tome Ali Rahmet con respecto a su supuesto sobrino?