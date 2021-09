El rotundo cambio de actor turco que enamora a la Argentina en una exitosa novela

martes, 28 de septiembre de 2021 00:11

Akin Akinözü, el rudo galán de la exitosa "Hercai", regresará a las pantallas turcas con un ambicioso proyecto. Mientras consolida su fandom en Argentina, donde su trabajo más renombrado es lo más visto en su franja horaria, el actor se prepara para su nuevo desafío.

NGM Medya, la productora que ha producido producciones de éxito como "Sefirin Kizi" y "My Brothers", está preparando otro ambicioso proyecto para la nueva temporada. Emre Kabakusak es el director y Nazli Heptürk es el productor de la serie titulada "My Destiny Game", que se transmitirá en las pantallas de Star TV.

También se dieron a conocer los actores principales de la serie, cuya historia fue escrita por Gül Abus Semerci, destacó el portal En Son Haber

Akin Akinözü, que ganó una gran reputación con el personaje de Miran en la serie Hercai, y Öykü Karayel, que no ha estado en la pantalla durante mucho tiempo, se conocieron en el papel principal.

Según la noticia de Birsen Altuntas, el famoso actor Sarp Apak acompañará a Akin Akinözü y Öykü Karayel en los papeles principales.

Con su narrativa fuerte, actores exitosos e historia impresionante, The Game of My Destiny bloqueará a todos en la pantalla en la nueva temporada.

Ebru Sahin, cerca del altar

Ella conquista corazones desde hace poco en Telefe y ya tiene su fandom. Y mientras en nuestro país ya se vieron imágenes de su boda; en la vida real ella vive su propio sueño romántico. Ebru Sahin se comprometió con su pareja Cedi Osman y mostró las postales impresionantes de la propuesta.

Al aire libre, en un lugar montañoso y con globos aerostáticos de fondo, la actriz que interpreta a Reyyan Sadoglu en "Hercai" compartió en Instagram bellas imágenes acompañadas por "Yo dije sí". Cedi Osman, el afortunado, es un jugador de baloncesto de Macedonia y que decidió nacionalizarse turco. Mide poco más de 2 metros y juega en un equipo de la NBA en Estados Unidos.

A ambos se los ha visto muy enamorados y desde hace tiempo se rumoreaba que estaban comprometidos. Sin embargo, las imágenes de la propuesta son de las últimas horas.

Nacida en Estambul, en Turquía, el 18 de mayo de 1994, Ebru es de Tauro y mide 1,64 metros. Numerosas veces expresó que se considera una persona reservada sobre su vida privada y sólo accede a compartir detalles de sus proyectos laborales.

Se graduó de la Universidad de Estambul en "Ciencias y Deporte", carrera que eligió porque ama los deportes y porque la creía rentable, aunque siempre estuvo interesada en la actuación. Finalmente, logró el éxito en esta vocación.

Poco después de graduarse, tomó clases de actuación que la llevaron a su debut cinematográfico con un papel en la cinta “Kan Parasi”, de 2016. Su interpretación llamó la atención y un año después participó en la serie de TV, “Savasçi”.

De manera rápida, su talento la llevó a posicionarse como una de las actrices turcas favoritas y se le veía en series como “Istanbullu Gelin” y “Yasak Elma”. A tan sólo dos años de su debut actoral, Ebru logró su primer protagónico en “Hercai”: Amor y Venganza, la telenovela que le otorga la fama internacional además de varios premios, como el Golden Butterfly por Mejor Actriz en 2020, destacó Mag. El Comercio.

Además, en 2020 Ebru ganó un premio Altin Marka Ödülleri y un Altin Palmiye Ödülleri; ambos por Mejor Actriz. El año pasado se alzó con la estatuilla en la misma categoría en la 46a entrega de los Premios Altin Kelebek. En la misma ceremonia se llevó a casa el galardón por Estrella Radiante y quedó como nominada a Mejor Pareja de TV junto a su compañero de “Hercai: Amor y venganza”, Akin Akinözü.