Züleyha, Tierra Amarga: avances del capítulo, lleno de decisiones inesperadas, de este martes 28

Con sentimientos que explotan, "Züleyha Tierra Amarga" traerá un capítulo intenso este martes, desde las 17:45 hs. en Telefe. Un intento de acercamiento entre familias terminará de la peor manera.

Fekeli y Hünkar tratarán de unir a sus familias, con más optimismo del que deberían. Tras un encuentro, el empresario le dice a la mujer que es su gran amor: "Tú y yo hemos puesto a nuestras familias por delante de todo el mundo. Antes de cualquier persona. Más tarde cuando quien tuvo bebés, pasamos a otra etapa y aceptamos todo. Así nos refugiamos en nuestras familias. Pero luego ellos se fueron para no volver jamás... y me quedé solo. Traté de deshacerme de mi soledad de cualquier manera que me fuera posible". Ella coincide: "así es. Aceptar la situación será la mejor opción".

Ahora bien, Fekeki, con la complicidad de Müjgan, deberá encarar su primer gran desafío: decirle a Yilmaz que estarán frente a frente a sus enemigos, en su propia casa. Antes de decirle, le muestra un cartel que escribió para la pareja que espera su primer bebé y trata de unirse: "¿qué te parece lo que dice?. "La única vida que importa más que la propia es la de un niño".

Yilmaz expresa "es cierto lo que dice. No hay nada más preciado que la vida de nuestros niños. Gracias padrino". Fekeli arremete: "bueno, platiquemos entonces: la familia Yaman vendrá esta noche a nuestra casa".

El joven no sale de su asombro: "¿Qué? ¿Vendrá la familia Yaman de visita? ¿Acaso perdiste la cabeza, padrino?". Müjgan se pone del lado de Fekeli: "a mí me parece una buena idea".

Aunque la intención es que no haya más enfrentamientos, ante los embarazos de Züleyha y Müjgan, la tía de la joven médica desconcierta con su nueva postura, muy distinta a la que tenía antes: "no quiero preocuparte pero Yilmaz aún siente algo por ella (Züleyha). Müjgan, yo fui quien te dijo que pelearas, que lucharas por tu amor por ese hombre. Pero siendo muy honesta, ahora pienso lo contrario. Y como aún tienes tiempo... termina con ese hombre y creo que debes abortar".

Müjgan no puede creer lo que escucha ya que ha confesado que no puede dejar de sufrir por amor a su esposo, ya que está demasiado enamorada y quiere mucho a su bebé, también.

El momento de máxima tensión se da cuando los Yaman llegan a la casa de los Akkaya. Demir destaca que están allí "por el futuro de nuestros hijos". Con valor, se para para ofrecer la mano a Yilmaz, que está lleno de ira. "Te ofrezco mi mano para hacer las pases", dice el esposo de Züleyha. ¿Cómo terminará todo? ¿Inicia una nueva guerra?