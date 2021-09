Hercai: avances del capítulo de este martes, marcado por una trampa

martes, 28 de septiembre de 2021 00:39

Ambos se resisten a amarse pero el afecto va de a poco dando lugar a lo que dicta el corazón. Reyyan permanece encerrada en la mansión de Miran y es allí donde comienza a vivir una nueva vida con gente que no la quiere pero contando con toda la protección de él.

En el capítulo de este lunes, Reyyan escucha los gritos desesperados de su madre por ingresar a la mansión para rescatarla mientras ella desde adentro le grita que no la abandone. El dolor de la madre se intensifica cuando ve frente a sus ojos a Miran quien le dice que no la dejará ir porque allí es el lugar más seguro para que nadie la mate. Ante esto, la mujer reconoce que lo que dice es verdad y se va, no sin antes decirle que ella confió plenamente en él, lo quiso como parte de la familia pero él se valió de eso para traicionarlos.

Ahora este martes, Reyya se enfrentará a la posibilidad de morir en manos de Gönül mientras duerme. La esposa de Miran ingresará con el claro objetivo de asfixiarla pero terminará sin poder concretarlo.

Luego, el dolor se cruzará en los sentimientos de Miran y Reyyan quien nuevamente volverá a pedirle que la deje en libertad para volver con su familia.

"Que pecado cometí para merecer una venganza tan horrible. ¿No tengo derecho a saber la verdad después de todo lo que me hiciste?", le recrimina ella a lo que él le contesta de manera tajante: "si te digo por qué lo hice, sólo terminaría hiriéndote más. No me vuelvas a preguntar eso".

Por su parte, Yaren se encuentra personalmente con Miran a quien le pide que deje a su familia ver a su prima porque están sufriendo: "lleva a Reyyan a su casa, deja que vuelva a ver a su hermana solo por 10 minutos". Pero él le repite lo que unos días antes le había dicho a la madre de Reyyan: "Su abuelo quiere matarla, cómo quieres que la lleve. Estaría muerta apenas cruce esa puerta".

Pero su prima le pidió que no la lleve de día sino de noche, cuando todos duerman, para poder verla. "Incluso yo te puedo ayudar", le dijo planificando un objetivo muy ambicioso que por ahora no se conocerá pero que sin dudas movilizará al fandom en el futuro.

Por otro lado, Reyyan se pondrá cara a cara con Azize quien nuevamente la humillará y la hará sentir sola y abandonada: "Tu familia se olvidó de tí, muy rápido, no eres tan importante para ellos, no tienes donde ir, ya no tienes familia. ¿Qué pasa?, ¿es mentira? Nosotros nunca llevaríamos a una chica sucia e indigna como tu a la mansión".