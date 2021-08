More Rial, team Lali: "Rosa on"

lunes, 9 de agosto de 2021 12:52

Pasó por el rubio, el gris plata y ahora volvió a uno de sus grandes amores: el rosado. Morena Rial tiñó de rosa pastel su cabello. La joven apostó a este color después de que Lali Espósito lanzara su onda en las redes sociales.

La hija de Jorge Rial ya había apostado a este color hace un tiempo y ahora se sumó a la tendencia de la cantante, generando una muy buena repercusión en las redes sociales.

Morena mostró el resultado de su cambio de look en las redes sociales donde dejó a la vista de sus seguidores que no tiñó todo su cabello sino que apostó a conjugar el rubio con las mechas rosa.

"Rosa on", dice la publicación de Morena en su historia de Instagram donde luce muy sexy y con música de fondo de María Becerra: Mi debilidad.

"Y seguiras siendo arte, aunque no tengas quien te admire", publicó este lunes Morena en Instagram y al cabo de 2 horas sumó más de 7.500 Me Gusta y decenas de comentarios de sus seguidores.

No es la primera vez que ella apuesta a este color. En más de una ocasión More mostró su cambio de look: