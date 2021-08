Por un "pico de estrés emocional", Flor Peña no condujo Flor de Equipo

ESPECTÁCULOS

No han sido días fáciles para Florencia Peña después de que confesó que en mayo del 2020 estuvo en la Quinta de Olivos, visitando al presidente Alberto Fernández. Fue en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, y eso hizo estallar las redes sociales.

A través, especialmente, de Twitter recibió agresiones y calificativos como "gato" y "petera", lo que la llevó este lunes a realizar un fuerte descargo en el inicio de su programa Flor de Equipo. En esa ocasión lanzó: “De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos”.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, siguió estallada de furia.

Este martes en la noche fue al estreno de "La Panelista, el circo de la realidad", la comedio policial que la tiene como protagonista y luego compartió una cena con el equipo con los que compartió esta cinta. En este contexto, se la vio con bromas de por medio que lo compartió en su historia de Instagram.

Sin embargo, este miércoles su salud le habría jugado una mala pasada y no pudo salir al aire en Flor de Equipo. La conductora de 46 años habría sufrido un "colapso" por la angustia que está atravesando. “No se sentía bien. Vino a trabajar al canal como todos los días, pero no se sentía para nada bien. Ella está pasando un momento complicado, estos días fueron muy estresantes para ella”, explicó Marcelo Polino.

Luego la periodista Nancy Pazos leyó el mensaje que envió la actriz a su grupo de WhatsApp: “Colapsé, compañeros. Perdón. Mañana seguro voy a estar en pie. Gracias por el amor y el aguante”.