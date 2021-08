Züleyha: ¿cuándo comienza la segunda temporada de Tierra Amarga?

miércoles, 4 de agosto de 2021 00:16

Comenzó la cuenta regresiva para que finalice la Primera Temporada de Züleyha, también llamada Tierra Amarga, por la pantalla de Telefe. La ficción turca, cuyo nombre original es Çukurova, transita momentos muy dramáticos de la mano de una revelación que generó un antes y un después en la vida de la protagonista, Züleyha (Hilal Altinbilek).

La joven no sólo reveló que sigue enamorada de Yilmaz (Ugur Günes) sino que además generó un manto de dudas sobre su embarazo mientras su gran amor está a punto de dar el "sí" en el altar. A partir de esto, la historia atraviesa su primer quiebre ahora, en el capítulo 35, que en Argentina es el 134.

La dulce e inocente Züleyha pasa a empoderarse y tomar las riendas de su vida cueste lo que cueste. Pero eso se verá con fuerza recién en la Segunda Temporada. Originalmente en Turquía el capítulo 35 se emitió el 30 de mayo de 2019 y para ver el 36 se tuvo que esperar a septiembre del mismo año.

Sin embargo, la emisión en Argentina es distinta. Es que el capítulo 36 que es el que marcó el inicio de la segunda fase se verá a partir de este jueves por Telefe. En su horario habitual, la novela arrancará una nueva etapa con un Demir (Murat Ünalmis) más cargado de odio y un Yilmaz luchando internamente con sus emociones.

Ahora ¿Yilmaz conoció que Züleyha fue forzada a casarse?, ¿se dio cuenta que ella se casó con Demir para salvarle la vida?, ¿qué pasará con el embarazo? habrá que esperar los próximos capítulos para responderlo.

La ficción, que comenzó a emitirse en el 2018 en Turquía, cuenta con 3 temporadas y 1 más que comenzará a rodarse desde este mes de agosto en su país de origen para emitirla en septiembre. La novela, ambientada en los años 70, refleja la historia de amor de Züleyha y Yilmaz, una joven pareja que tienen un plácida vida en Estambul pero que todo se complicará con un intento de abuso sexual contra la protagonista y un crimen que perjudicará su vida para siempre.

Al finalizar la primera temporada, la historia que generarán un vuelco de 180 grados atrapando, sin dudas, a todos los seguidores.

Actualmente se está viendo en el país el capítulo original número 35 pero que acá se ve dividido en varios días. En la trama que se ve estos días, Züleyha le dijo la verdad y todo lo que siente a Demir y sus palabras se convierten en una bomba del tiempo.

"Dijiste que me darías una vida de ensueño, me comprarías muchas joyas y me darías la vida que todos soñaban. Pero no me importaba", expresó en el capítulo que pudo verse este lunes en Telefe. Luego le confesó todo a su marido: "Yilmaz iba a morir si no me sentaba a esa mesa. Para que él no muriera, tu mamá fue y me amenazó. Me dijo que o me casaba contigo o iban a colgar a Yilmaz. Me casé no porque quería sino para que no muriera el hombre que amaba. Siempre quisiste que te admirara por el amor que me tenías... pero cada vez que vos me tocabas me decía a mi misma Yilmaz perdóname".

En otro fragmento, Züleyha le recrimina: "quien hizo el sacrificio más grande, el amor que tienes por mi o el amor que tengo por Yilmaz". En ese momento Demir le preguntó si el hijo que llevaba en el embarazo actual era de Yilmaz pero ella dejó una puerta abierta que puede generar desencadenantes menos esperados.

A partir de esta semana se verá una serie de situaciones que llevarán definitivamente a Yilmaz al altar pero un fragmento de la carta quemada de Züleyha hará que él conozca el gran amor que le tiene y que lo oculta por miedo.

Las temporadas de la ficción

"Züleyha" o “Tierra Amarga” está compuesta por 3 temporadas. La primera de 35 capítulos; la segunda, de 28 capítulos; y la tercera de 39 episodios. En total son 102 capítulos sin embargo ahora comienza el nuevo rodaje pero con nuevos actores y figuras que vendrán a dar nuevos giros en la historia. Cada capítulo original tienen una duración aproximada de 140 minutos.