Guerra de Rosas: Gülfem prepara su última venganza pero esta vez Gülru está preparada

miércoles, 1 de septiembre de 2021 00:00

Este martes se vivió uno de los capítulos clave en la historia que ya va llegando a su final. Fue el día del tan ansiado desfile que dio un quiebre a la historia.

En este capítulo, se pudo descubrir otro de los deseos de Gülfem al querer comprar el gimnasio que era de su hermano pero ahora quedó a cargo de Gülru quien quiere cerrarlo. Tras una discusión con Halide sobre la herencia, Gülfem se comunica con su asistente y le asegura: "se de donde obtener el dinero. Tengo que lograr la compra del gimnasio sin que Gülru sepa sobre esa transacción".

Acto seguido, en uno de los momentos más tensos del capítulo, Gülru se cruza con Gülfem en los pasillos de su casa. En esa conversación ambas se desafían con actitudes que ponen sobre la mesa, inclusive en cuanto a la venta del gimnasio.

Luego, un desayuno entre Tibet y Gülfem deja al descubierto la sed de venganza de ella para con su cuñada. Él le suplica que no lo haga ya que también arruinará su evento, pero ella solo le responde con una mirada y sonrisa desafiante.

En la gran noche del desfile, Gülru logra brillar y se lleva todos los aplausos. El público y la prensa se rinde a sus pies por su trabajo en los diseños, pero su momento de gloria le duraron poco. Al llegar Gülfem, todo cambia.

En ese momento las luces giraron hacia ella y la prensa corrió a su encuentro. Entre flashes y cámaras de video grabándola, ella desafía a su cuñada y emite una declaración que le regala la venganza que ella buscaba: "Gülru creció al lado de mi por eso es tan importante para ella mi aplauso. Su personalidad está inspirada en mi. Una dulce verdad es que todo esto lo logró gracias a mí".

Verdaderamente la actitud enfureció a Gülru que echó a todos de los vestuarios y con todo el enojo que contenía destrozó el lugar, hasta que Ömer llegó a su encuentro y la retiró.

Tras todo esto, este miércoles llegará un capítulo impactante. Gülru decide no quedarse atrás en la venganza y salir adelante. Se para frente al espejo, se arregla y se incorpora en sí para enfrentar a todos tras lo ocurrido en el desfile. Esto genera el halago de su asistente quien destaca esa actitud ante la vida.

Pero en su mente trama una venganza, un golpe que espera sea más duro aún. Una misteriosa conversación entre Gülfem y Halide generará un nuevo giro en la historia. Puede verse que la mujer finge tomar el medicamente que ella le da pero cuando se va se lo saca de la boca y lo esconde en una bolsa.

"Estaré contigo, atrás de tí como una sombra hija", señaló la mujer con la mirada fija en le vacío.

Por otro lado, Gülfem está convencida en que recuperará el gimnasio pero para eso debe actuar en silencio y sin que su archi-enemiga advierta las maniobras que está haciendo. "Debemos hacer esto ya. Si no puedo salvar el gimnasio, Cihan habrá muerto para mi una vez más. No lo entiendes, y no lo soporto. Puedo con todo pero eso no lo soporto", le confesó Gülfem a su asistente mientras piensa cómo conseguir el dinero para salvar el local de la quiebra total.

¿Tendrá entre manos alguna idea de venganza?