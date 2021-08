"Salgo victorioso": Darío Barassi lo dio todo en el aniversario de "100 argentinos dicen"

miércoles, 25 de agosto de 2021 00:00

Darío Barassi está de fiesta: "100 argentinos dicen" cumplió un año y el éxito lo consolidó como lo más visto de El Trece. El conductor festejó al aire con su equipo y en redes sociales, compartió todas sus sensaciones.

"Y cumplimos un año. Y yo no lo puedo creer. Pandemia. Varios proyectos actorales frenados, suspendidos,cancelados. Paternidad reciente. Muchos capítulos de This is us y delivery. Suena el teléfono. Visionarios Pablo y Diego me invitan a castear para este formato. Voy. Lo doy todo. Salgo victorioso. Algo me paso en el cuerpo. Lo sentí teatral. Un par de días después teléfono y el tan esperado te elegimos a vos. Un formato que me calza perfecto. Un equipo que me deja jugar, me acompaña y propone. Participantes que se entregan al juego con amor y alegría", inició su posteo en Instagram.





"Uds, pieza fundamental de esta historia, que me dejan entrar a sus casas todas las tardes, me siento su primo, se copan, contestan, se ríen, me critican, me hacen meme, me imitan, me quieren y es mutuo. Agradecido y feliz estoy. Agotado y satisfecho. Victorioso pero activo. Pensando por donde mas ir, cómo hacer qué este formato que amo, crezca", sumó.



El sanjuanino agradeció a la productora, a sus compañeros y familia y por supuesto que no dejó de lado el humor para el cierre. "Se me ve feliz y así estoy. Te deseo un trabajo que lo disfrutes como lo hago yo. Gracias carpinchos, cajas de ahorros, vacayendo gente al baile, santiago del esTERO, nikita, slapo y demáses. Posteo RARO, pero afecto y agradeciendo SÓLIDO. Vamos por más!!!". ¡Genio!

El portal "Moskita Muerta" destacó el éxito del programa: "#100ArgentinosDicen cumple un año al aire. Ayer obtuvo un promedio de 10,6 de rating y el tercer Share del día con 26,78%. Un formato clásico con un conductor fresco, cercano y por sobre todas las cosas real. Sin dudas, @dariobarassi marca la diferencia en una tv que está cambiando".