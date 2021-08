Éxito: "100 argentinos dicen" suma más tiempo en pantalla

miércoles, 25 de agosto de 2021 15:05

Darío Barassi es uno de los reyes de El Trece y con su programa "100 argentinos dicen" que acaba de cumplir un año en pantalla, recibió un notición.

Es que la emisión famosos tendrá más minutos al aire ya que desde este fin de semana comenzará a las 20: 15 hs. Esos días serán de cambios para el canal ya que Mirtha Legrand volverá a su programa este sábado pero el domingo no se emitirá, ya que Juana Viale está de viaje en Europa.

El Trece emitirá una película este domingo desde las 13:30 hs. para cubrir ese espacio en la grilla.

"Y cumplimos un año. Y yo no lo puedo creer. Pandemia. Varios proyectos actorales frenados, suspendidos,cancelados. Paternidad reciente. Muchos capítulos de This is us y delivery. Suena el teléfono. Visionarios Pablo y Diego me invitan a castear para este formato. Voy. Lo doy todo. Salgo victorioso. Algo me paso en el cuerpo. Lo sentí teatral. Un par de días después teléfono y el tan esperado te elegimos a vos. Un formato que me calza perfecto. Un equipo que me deja jugar, me acompaña y propone. Participantes que se entregan al juego con amor y alegría", inició su posteo en Instagram.

"Uds, pieza fundamental de esta historia, que me dejan entrar a sus casas todas las tardes, me siento su primo, se copan, contestan, se ríen, me critican, me hacen meme, me imitan, me quieren y es mutuo. Agradecido y feliz estoy. Agotado y satisfecho. Victorioso pero activo. Pensando por donde mas ir, cómo hacer qué este formato que amo, crezca", sumó.

El sanjuanino agradeció a la productora, a sus compañeros y familia y por supuesto que no dejó de lado el humor para el cierre. "Se me ve feliz y así estoy. Te deseo un trabajo que lo disfrutes como lo hago yo. Gracias carpinchos, cajas de ahorros, vacayendo gente al baile, santiago del esTERO, nikita, slapo y demáses. Posteo RARO, pero afecto y agradeciendo SÓLIDO. Vamos por más!!!". ¡Genio!