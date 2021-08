Doctor Milagro, Segunda Temporada: Ferman se aleja de Beliz y tiene un nuevo amor

viernes, 20 de agosto de 2021 00:00

Doctor Milagro se convirtió en la ficción turca del momento, no solo por la trama que tiene como protagonista a Ali Vefa (Taner Ölmez) sino también por las historias paralelas que se cruzan, entre éstas la que tiene como centro al "galán", el doctor Ferman (Onur Tuna).

El jefe de los residentes de cirugía atraviesa un mal momento en lo personal que busca que no interfiera en lo profesional. Sin embargo los sentimientos hacia Leila, la bebé que siente como su hija, hace que su vida tenga otro color y las pequeñas cosas tengan un valor mayor.

En este contexto, se enfrentó a Beliz (Hazal Türesan) para tener la tenencia compartida de la pequeña hija de Kivilcim (Özge Özder) y ella lo rechazó en tanto y cuanto no viviera en un lugar fijo. "Mi hija no se quedará en un hotel", lanzó Beliz hace unos días en plena discusión. Así fue como él terminó alquilando un departamento que ambientó especialmente para poder tener a la pequeña.

Es allí dónde él confiará en ese nuevo amor puro que tiene: Leila. Por ella, él está dispuesto a luchar y darle su corazón porque es el reflejo de su gran sueño: ser padre.

En el capítulo que se verá este viernes por Telefe, Ferman finalmente llevará a la bebé a su nuevo hogar para pasar unos días juntos y disfrutar como padre adoptivo. Allí hablará con ella, jugará con ella y le dará todo los mimos. Y cuando jugaban vuelve a aparecer Beliz para hacerle un nuevo reclamo. Esta vez sobre un caso que él rechazó dentro del Hospital Berhayat y que ella quería que él lo hiciera por el bien del nosocomio como empresa.

"No me arrepiento de nada, estoy harto de los problemas del hospital, de los juegos de Tanju y de ti. Soy cirujano y excelente", apuntó él al ver el pedido que ella le hacía.

Luego aceptó tomar el caso pero con la "condición" de que cuide a Leila. A partir de esto, ella se queda en el departamento para cumplir ese fin y que él estudie bien la cirugía que realizaría. Si bien ambos pasan la noche juntos, los dos tienen en claro que nada cambió en la relación, seguirán separados pero con un gran amor en común: Leila.

La separación

Ferman no pudo ascender como soñaba y a quien apuntó como culpable fue directamente a su ex mujer, quien es dueña del hospital. "¿Esto es una venganza?, ¿por romper conmigo?", le preguntó él desbordado por la desilusión y ella confesó: "fue decisión de Tanju (Murat Aygen) y yo no me opuse. Ya no tendrás a nadie que te cubra las espaldas acá".

Al escuchar estas palabras, él se sintió confundido y se llenó de preguntas: "¿crees que es así?, ¿que trabajé todos estos años porque me cubrías las espaldas?, ¿de verdad crees que no puedo ser médico sin tu ayuda?".

"¿Cuándo te volviste así de cruel?, ¿ya no sientes ni un poco de amor por mi?", agregó él a lo que ella respondió sin rodeos: "acabo de descubrirlo, el amor no se construye en un día pero para destruirlo si alcanza un día".

Las duras palabras de ella, implicaron un punto final en la vida de Ferman quien decidió cortar cualquier posibilidad de volver y continuar con una relación que en el último tramo tuvo más altibajos que otra cosa. Su decisión de priorizar el trabajo y no pensar más en el amor se la comunicó luego a Ali como todo un desafío.

"Mírame Ali. ¿Querías ser cirujano, verdad? Desde ahora esto es tu vida, no el amor. Es así, para mi también. Ya lo ves. Somos iguales. Para salir de esto vamos a poner toda la atención en el trabajo, sin amor", afirmó poniendo punto final a la relación con Beliz.