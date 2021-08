Florencia Peña explotó contra todos por la reunión con el Presidente: "Yo no hice nada"

lunes, 2 de agosto de 2021 20:08

La conductora de Flor de Equipo viene siendo blanco de numerosas críticas desde hace varias semanas, tras conocerse que en mayo del pasado año, en medio de la pandemia, mantuvo una reunión con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

“Dejemos de pensar que los actores somos personas millonarias. Eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”, comenzó explicando la actriz y continuó manifestando que "en ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo hoy que salir a a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos”, siguió detallando Florencia.

De esta manera, mencionó que está angustiada por las agresiones que recibió los últimos días en Twitter.

“¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie? Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”, siguió estallada de furia.

Por último, detalló que fue a las 11:30, que esperó durante una hora al Presidente y que tenía permiso.