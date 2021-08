Dalma Maradona se descargó duro contra Leo Sbaraglia, tras sus criticas por la serie de Diego

jueves, 19 de agosto de 2021 18:58

Leo Sbaraglia es parte del elenco de la serie "Maradona, sueño bendito", quien interpreta a Guillermo Coppola. El actor había criticado hace unos días a la familia Maradona asegurando que el retraso del estreno está relacionado con Claudia Villafañe.

“No termino de entender bien cuáles son las causas por las que este año no rodamos y, dicen, recién vamos a hacerlo el año que viene. Entiendo que muchas de las causas tuvieron que ver con discusiones con Claudia, tal vez la muerte de Diego afectó cómo es la nueva repartija en torno a los derechos", había disparado el actor.

Estas declaraciones no cayeron bien en la familia de Diego y así es como Dalma aprovechó unos minutos de su programa de radio que tiene en La Metro y se descargó fuerte contra el actor: "Acabo de leer una nota de Sbaraglia, que dijo las grabaciones de la serie están paradas porque 'Claudia, Dalma y Gianinna se quieren llevar una parte de la torta", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Está muy equivocado porque el juicio mi mamá lo empezó mucho antes de que pasara todo lo de mi papá. Ella no quiere plata. Lo que quería era que no se la nombrara a ella. Si dicen 'hay algo de ficción y hay algo de no ficción', bueno, que se llama 'María' en vez de 'Claudia'. No, no quieren. Quieren que se llame Claudia".

Además, la hija de Diego habló sobre lo que la serie muestra de su madre: "Dicen cosas re graves de ella. A mí mamá la hacen mierda. Por eso, no quiere que la nombren. Y está en todo su derecho. Si no graban por eso, lo lamento".

Por último, Dalma aclaró: "La verdad es que nadie quiere plata, que se quede tranquilo Sbaraglia. Nadie nunca pidió plata. Mi mamá quería saber qué era lo que iban a decir de ella. Mandó cartas a Amazon y nunca le respondieron. Y está en todo su derecho de reclamar".