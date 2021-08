Doctor Milagro, Segunda Temporada: ¿llega el final de la coraza de Doruk?

jueves, 12 de agosto de 2021 00:00

Acorralado, con la consciencia que pesa más que otra cosa. Así llegará Doruk (Hakan Kurtas) en esta instancia de la trama de Doctor Milagro (Mucize Doktor). La ficción turca es una de las que más atrapa a la audiencia en esta etapa no sólo en la Argentina sino en cada país donde se emite.

La historia de Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven cirujano con autismo y síndrome del Sabio, no es el único que logra atrapar la atención de los seguidores. Sino que también lo hacen los personajes paralelos como Ferman (Onur Tuna) y Beliz (Hazal Türesan); Demir (Firat Altunmese) y Acelya (Hayal Koseoglu); y Adil (Reha Özcan) y Ferda (Seda Bakan), entre otros. Y en este contexto, una figura que se incorporó recientemente es quien logra movilizar al fandom, noche a noche.

Se trata de Doruk quien ingresó a la historia en la Segunda Temporada y movilizó el tablero dentro del Hospital Berhayat de Estambul, donde se desarrolla la mayoría de las acciones. El cirujano residente viene de haber estado en la guerra y dentro del nosocomio está enfrentado un grave problema de salud que le cuesta revelar a sus compañeros.

Su perfil solitario y sin nadie que conozca su pasado, Doruk genera afecto pero también rechazo de sus colegas en el hospital. En el capítulo que se vio este martes, se dio una situación puntual entorno a este tema. "¿Doruk, tienes alguna novia?", le preguntó Acelya a lo que agregó: "no creo que nadie pueda soportarte". Inmediatamente en el diálogo se suma Demir quien asegura: "no mencionas a familia, ni amigos. ¿Doruk por qué nunca hablas de ellos?".

Ante esto, el médico respondió: "soy un profesional, no mezclo las cosas. Mi vida privada no le incumbe a nadie. No voy por la vida hablando de mi novia", explicó.

Sin embargo, y más allá de esas palabras, el perfil solitario va de la mano de un profundo secreto que está vinculado a su pasado en la guerra y al problema de salud que tiene. Es que esa afección es lo que le genera constantes malestares, dolores de cabeza, mareos e incluso desmayos, que se van incrementando con el paso del tiempo y que en algún momento lo llevarán a transitar por el quirófano, en una situación de vida o muerte.

En este contexto, esta semana Doruk terminará acorralado de la mano de, ni más ni menos, que Ali Vefa. Es que el protagonista lo pondrá en una situación menos pensada y que generará el principio del final en el camino del ex-combatiente de la guerra.

¿Qué pasará?, ¿Doruk revelará lo que tiene?, ¿Ali confesará públicamente lo que sabe?, ¿será todo motivo de despido?, ¿Doruk morirá?

Habrá que estar atentos a los próximos capítulos....