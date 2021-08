Reynaldo Gianecchini el galán de Dulce Ambición confesó: "estuve en contacto con la muerte"

jueves, 12 de agosto de 2021 00:00

Fue éxito en Brasil y busca cosechar el mismo resultado en la Argentina. Dulce Ambición es la ficción que llegó para ubicarse en la franja horaria que ocupó Fuerza de Mujer y hasta el momento el rating lo acompaña con muy buenas mediciones.

La historia de amor y traición tiene como protagonista a María de la Paz (Juliana Paes) y como antagonista a Régis interpretado por Reynaldo Gianecchini. El actor es sin dudas uno de los más atractivo de la ficción y por eso para muchos es todo un galán. Si bien su personaje tiene muchas cosas negativas, hay algo que se "parece" a él: su gusto por disfrutar la vida.

Precisamente es eso lo que él aprendió de haber estado en la realidad mano a mano con la muerte. Es que en agosto del 2011 fue diagnosticado de un cáncer del sistema linfático y tuvo que someterse a una quimioterapia que hizo que revisara qué quería él de su vida si se salvaba.

"Con lo que me parezco con mi personaje es que me gusta disfrutar la vida, pasarla bien y tomarme las cosas con tranquilidad. Además de eso no me parezco en nada", comenzó expresando entre risas en Cortá por Lozano (Telefe).

El actor luego contó cómo le cambió su vida el cáncer: "sí, me cambió con certeza la vida. Esa experiencia de haber estado en contacto con la muerte, me hizo replantear todo para los próximos años de mi vida, no solo para tomarme el trabajo con la vorágine sino para tomarme pausas y disfrutar".

Tras haber superado este escenario, con muchos dolores de por medio pero también alegrías, es que se dio su desembarco a esta novela que promete ser todo un éxito en Argentina como también lo fue en Brasil y varias partes del mundo.