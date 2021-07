Malena Narvay: "cuando era chiquita estaba enamorada de una nena de mi primaria"

domingo, 25 de julio de 2021 00:00

Este sábado, Malena Narvay estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff y fue una de las que rápidamente pasó al frente con la consigna de responder a "los que alguna vez fueron cuestionados por su sexualidad".

Según reveló la actriz, esto era algo que le ocurría frecuentemente tras su papel en 100 días para enamorarse en donde interpretaba a la pareja de de Maite Lanata. "Yo hacía de una chica que en un principio era heterosexual y se enamoraba de otra chica que terminaba haciéndose chico. Mi personaje primero tuvo que asumir ante su familia supercerrrada que era lesbiana y después tuvo que contarles que su novia ahora era un chico. Para mí era un personaje muy lindo de interpretar", recordó.

La química entre las actrices hacía que el fandom pensara que había algo más allá de la pantalla entre ellas. "En ese momento, en todas las notas me preguntaban que cuál era mi orientación sexual. A mí me pasa que me enamoro sin pensarlo. Cuando era chiquitita me gustaba una chica de mi primaria y una vez lo dije adelante de mis papás. Nunca tuve ese filtro, no me pareció algo que haya que confesar. No sentí eso de salir del closet y eso es algo que todavía mantengo", aseguró.

Por otra parte, reconoció que al haber estado vinculada al mundo del teatro desde muy joven, siempre convivió en un ambiente en donde la homosexualidad se vivía con libertad. "Hoy estoy de novia con un chico, pero a veces me han pasado cosas con mujeres. Ojalá el día que yo tenga hijos no tenga que ser un tema", sentenció.

Su separación

En abril del año pasado, Malena confirmaba que se había separadod de Julián Serrano, el youtuber con quien entabló una relación luego de conocerse grabando la tira "Vecinos en guerra".

“No hablé de esto antes porque fue una época de muchas cosas juntas, la decisión de separarnos no fue mía y estuve muy triste, él me dijo que necesitaba un tiempo para experimentar otras cosas”, contó a Teleshow.

Si bien Serrano aseguró que seguían en contacto, Malena lo desmintió. “No estoy preparada para tener contacto. No me ayuda. No voy a meterme en profundidad pero más allá del final, fue una relación que tuvo momentos de mucha felicidad y amor, sobre todo al principio, pero la verdad que por otros momentos no fue sana y a mí me costó mucho verlo en ese entonces, pero cuando duele el pecho tan seguido y hay más lágrimas y ‘perdones’ que risas y crecimiento juntos, es porque algo no está bien”.

“Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, sentenció Narvay.