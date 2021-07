"Es un milagro", la emoción de Pampita en el Día del Amigo

miércoles, 21 de julio de 2021 00:00

No pudo más y rompió en lágrimas. Este martes, para el Día del Amigo, Carolina "Pampita" Ardohain vivió un momento de mucha emoción cuando sus amigas la sorprendieran con mensajes a la distancia.

Sucedió en medio de su programa "Pampita On Line", donde las chicas enviaron mensajes grabados donde recordaron los inicios, los momentos más fuertes juntos y lo que significa acompañar en este contexto tan especial.

"Tengo las mejores amigas del mundo. Son amigas espectaculares, las fui encontrando en la vida, en distintas etapas, son un milagro, una bendición que hayan aparecido", comenzó expresando tras ver el compilado.

Luego agregó: "me han acompañado en tantas cosas lindas que vivimos, tristes. Siempre al pie del cañón. Me refugié en ellas en todo momento, siempre están del otro lado, siempre al lado del teléfono, siempre vienen rápido, me cuidan, me miman. Mucho de lo que pude hacer fue porque tuve esas grandes mujeres en mi vida, les digo siempre que las amo, son mis hermanas elegidas del corazón. Las abrazo a la distancia, las extraño".

La modelo aseguró que "hasta el último segundo en esta tierra van a estar conmigo" y les agradeció por las palabras, destacando que la emoción es de alegría. "Las voy a extrañar en este parto, siempre hubo un par que estuvieron conmigo hasta el último segundo. Siempre están dentro mio", finalizó.