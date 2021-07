Flor Vigna y su papá, emocionados por la ayuda "de miles" que recibieron de Tinelli

sábado, 17 de julio de 2021 00:00

En la gala de este viernes en ShowMatch La Academia, se vivió un emotivo momento cuando Flor Vigna llegó a la pista y su papá la acompañó en el piso. En ese escenario, la artista reveló la gran ayuda Miguel Vigna recibió por parte de Marcelo Tinelli y las lágrimas no tardaron en aparecer.

Según dio a conocer la bailarina, hace poco tiempo Miguel comenzó con un emprendimiento de plantas y el conductor no tardó en replicarlo en programa para "darle una mano". Marcelo incentivó a los televidentes a que sigan la cuenta de Instagram del negocio de Miguel y en pocos minutos la cuenta superó los 200 mil seguidores.

Sin embargo eso no fue todo ya que también muchas celebridades del certamen y del mundo del espectáculo le dieron “seguir” a la cuenta. “Para mí, vos sos el jefe de un gran show argentino que tiene como 30 años. Y tenés un cable a tierra muy grande con la empatía social, podes estar allá arriba o en uno de los peores momentos y que hagas esto hoy con mi viejo para mí es un montón”, comenzó diciendo, le agradeció Vigna.

“Cuando haces estas cosas, suena re cursi, pero no enseñás a no pensar en la línea de la mediocridad, a ser más valientes. Y estás formando gente valiente, a mí me haces más valiente con mis metas”, agregó.

Y cerró con un conmover mensaje: “Pensar que un tipo puede venir y hacer que mi viejo junte 200 mil personas para comprar pinos es una locura. Así que gracias por tener esa varita mágica y usarla tan bien”.