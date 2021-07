Los vicios de Damián Betular lejos de Masterchef Celebrity

sábado, 17 de julio de 2021 12:18

Habiendo triunfado como nuevo juez en las primeras dos temporadas del reality de cocina, Masterchef Celebrity, el pastelero que supo ganarse el corazón de los televidentes, Damián Betular, se mantiene sumergido en obsesiones que hacen de su vida diaria una divertida historia.

En su cotidianeidad son varias las fotos que el pastelero comparte a través de su cuenta oficial de Instagram, donde comparte con su más de un millón de seguidores, sus privacidades, y aunque es modesto con lo que muestra, reiterados hábitos dejan ver sus particulares preferencias para el entretenimiento.

Más allá de las masas finas y las dulzuras con las que enamora a todos, Betular mantiene ciertos "vicios" que forman parte de sus particularidades. Uno de ellos es su admiración por todo lo referente a la realeza británica, amor que lo llevó a conocer los postres más excéntricos de la historia y un hábito que lo acompaña hasta hoy.

Betular, cada vez que puede, comparte su gusto por mirar series y películas referentes a la realeza, como así también a mantener algunas costumbres de allá, y hasta adornar su chic departamento con cuadros y posters de las reinas.

Sin embargo eso no es todo ya que un particular gusto también llama la atención de sus seguidores y lo resaltan como parte de su inocencia. Se trata de los momentos que también pasa frente al televisor pero disfrutando de dibujos animados, sobre todo de series orientales o tiras de Nickelodeon.

Los fines de semana son los días que el pastelero se relaja más en compañía de las series y también juegos de legos de las propias series y películas que admira. "Estoy muy bien solo, para mí hay tiempos para todo. Masterchef es algo que nos sorprende a todos, y a mí particularmente me llegó en un momento que no esperaba así que lo disfruto. Me llevo genial con Donato y con Germán, son amigos, con Santiago también, y son muy largas las jornadas. Además tengo mi trabajo real entonces yo arranco a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche", había revelado en una entrevista.

"Te voy a decir algo que creo que te va a sorprender, yo creo que todavía no tuve un primer amor. O en lo que identifico yo como amor… Lo primero podría ser cuando llegué a Buenos Aires y te encontrás con esa primera persona, que lo que haces es decir ‘me está pasando todo esto, es genial y estoy libre’. Pero más que una persona es un momento de la vida en el que pasás de adolescente a adulto", fue lo máximo que reveló respecto a su vida íntima.