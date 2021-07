Soledad Pastorutti habló sobre rumores de su salida de un exitoso programa de Telefe

lunes, 12 de julio de 2021 22:50

Soledad Pastorutti está en un gran momento en la televisión con una fuerte presencia en Telefe como jurado de "La Voz Argentina". Pero también se sumó a "La peña de Morfi", primero como conductora invitada y luego, a cargo de un segmento.

Sin embargo, el pasado domingo no se la vio en el segmento de "La Peña Federal" y no hubo mención acerca de su ausencia. Tampoco hubo invitados folclóricos y se destacó la actuación de Juanse, a puro rock. Al ser consultada sobre eso por sus seguidores en Twitter, la Sole habló francamente.

Me tome unos días con la flia https://t.co/oJEp8HCA6E — SOLEDAD (@sole_pastorutti) July 12, 2021

"Me tome unos días con la familia", destacó la cantante que se mostró en las redes disfrutando de la final de la Copa América en familia, en las redes sociales. ¿Volverá este domingo? Habrá que esperar ya que se hizo extrañar entre sus seguidores.

Andrés, el policía sanjuanino que se llevó elogios de la Sole

Es policía y este domingo llegó al país a través de La Voz Argentina. Andrés Cantos se subió al escenario del reality de los talentos e interpretó el tema Estrella Fugaz.

El joven de 23 años, oriundo de La Bebida (Rivadavia) tiene una larga trayectoria en los escenarios, incluso de Cosquín, y es hijo del reconocido cantante sanjuanino Abelino Cantos. Además es padre de una hermosa bebé y un gran soñador. "Me dedico a ser funcionario policial y estoy en la banda de música de la policía de San Juan. Cuando me subo a un escenario trato de dar lo mejor de mi para que me vean en mi plenitud como cantor", expresó el sanjuanino.

Previo a actuar ante Lali, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky destacó que "las expectativas son disfrutar", tratar de "transmitir" lo que aprendió de chico y cantar. "Me gustaría que la gente haga lo que yo hago, soñar con los ojos abiertos", agregó.

Antes de actuar, el joven policía confesó que si tenía que elegir a alguien era al primero que se diera vuelta y si era Soledad mucho mejor por la afinidad que tiene con el folclore. Sin embargo, ninguno de los miembros del tribunal se dio vuelta para elegirlo pero igual se llevó los elogios de la cantante de Arequito.

"Me gustó mucho que traigas el folclore al escenario", comenzó expresando la Sole. Luego confesó que sintió que le "faltó matices y afinación" producto tal vez de los nervios de él. "Me gustó mucho lo que hiciste, no alcanzó para darme vuelta pero me gustó mucho", agregó Pastorutti.

Finalmente el joven al salir de la pista fue abrazado por sus padres que lo esperaban detrás del escenario. "Creo que el logro es llegar acá con mis papás al lado", cerró.