Mar Tarrés lloró desconsoladamente en ShowMatch La Academia

jueves, 1 de julio de 2021 01:04

Una noche muy emotiva se vivió en la noche de este miércoles en ShowMatch La Academia (El Trece). Es que la pista de baile se convirtió en el escenario en el que la producción de Marcelo Tinelli preparó una sorpresa para Mar Tarrés y el resultado fue el llanto desconsolado de la participante.

En el nuevo giro que está transitando el programa de El Trece, la producción preparó el reencuentro entre Mar y su abuela Olga, a quien no veía desde hace un año. La anciana de 81 años vive en Salta y viajó exclusivamente para darle un abrazo a su nieta sin que ella se enterara previamente.

La sorpresa la anunció Marcelo en el inicio del programa cuando salió en vivo desde el camarín. Allí el conductor presentó a la abuela y advirtió que la sorpresa llegaría cuando Mar menos lo pensara.

Así fue como Olga se hizo pasar por una promotora de una marca de agua y para ello se puso una peluca. En ese momento cuando la participante advirtió quien era, no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto.

“¡Es mi abuela! No la reconocí, le pusiste una peluca”, gritó, a lo que Tinelli destacó que él sabe "lo que la querés”. En ese momento y con los ojos llenos de lágrimas, Mar abrazó fuerte a su abuela en medio del estudio.

“Por la pandemia no nos pudimos ver. Yo estaba en Córdoba y ella en Salta, después me vine a vivir a Buenos Aires para estar acá y cumplir un sueño. Y la verdad es que la extrañaba mucho, no me lo imaginé nunca", confesó la participante de La Academia.

Luego cerró llorando: "cuando vi a la promotora me pareció raro porque siempre ponen chicas jovencitas y yo la miraba y no la reconocí pero porque mi cabeza nunca se imaginó que la ibas a traer”.