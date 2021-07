¿Y la novia sanjuanina? Tinelli confesó que Tito quiere salir con Jimena Barón

jueves, 1 de julio de 2021 00:00

Un verdadero revuelo se armó en la noche de este miércoles tras una declaración de Marcelo Tinelli en ShowMatch La Academia. El conductor confesó que Tito Díaz esta "muy mal" con su novia sanjuanina, la embajadora del Sol, Ana Paula Anzor. Y ante este escenario le preguntó a Jimena Barón si le daría una oportunidad.

Todo empezó cuando le tocó el turno a la "cobra" para dar la devolución a Ángela Leiva. En esa ocasión, Tinelli expresó que él tiene dos bailarines para presentarle, uno es Jony Lazarte y otro el cordobés Tito Díaz, que hasta lo que se conocía era novio de la sanjuanina, oriunda de Chimbas, Ana Paula Anzor.

"Anoche, compartiendo una noche de emociones acá, me quedé charlando y en un momento le pregunté a Jesucristo, a Tito: 'Tito escúchame, ¿y tu novia?'. Podés creer que me dijo 'estoy muy mal con ella'”, comenzó relatando Tinelli, en medio del programa y ante el asombro de muchos.

“Y le digo '¿pero Tito, ya mal definitivo?' Y la madre salta, que tiene un carácter fuerte, 'sí, sí, ya está'. Entonces le digo 'Tito, ¿y alguna chica en Córdoba que te guste?' Y me dijo 'no, a mí la que me gusta es Jime'", prosiguió Marcelo.

Luego fue más allá y le preguntó a Barón si le gustaría un hombre como él en su vida y no lo negó. "A usted le gusta Tito, un malambo en su vida? Usted tuvo muchos malambos en su vida”, le preguntó.

"Lo tengo tan educado, en pareja. Desde que llegó a la pista avisó que estaba en pareja. A mi me avisan que estaba en pareja para que no avance. Pero sí, ante la duda sí", finalizó la Cobra.