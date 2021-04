"¿De dónde la sacaste?": Roberto García Moritán resolvió un gran antojo de Pampita

viernes, 9 de abril de 2021 00:00

Roberto García Moritán sabe cómo sorprender a Carolina "Pampita" Ardohain. El empresario la mimó con un regalo muy especial y que claramente la sorprendió.

"¡La cafetera que yo quería! ¿De dónde la sacaste?", dijo entre risas. "Es hermosa, la plateada que a mí me gusta; qué linda, dib¡vina. Gracias mi amor. Te amo porque me conocés tanto. Te amo", disparó ella.

Él compartió el momento en su Instagram y luego, en el feed agregó una foto de los tres, ya que su beba se hace notar cada vez más. ¡Qué genio!

La pareja viene de celebrar el baby shower de su pequeña en el que se cuestionó el numeroso grupo de invitados en un lugar cerrado y poco distanciamiento. Además, hubo particulares souvenires (planchitas de pelo y anteojos de sol, ambos de la linea de Pampita) y se supo que algunos invitados no se podían ni ver.

La modelo y conductora, que gesta a su pequeña a los 43 años, explicó que "no necesito nada. Tengo cochecito, cambiador. Tengo todo guardado de mis hijos; es mi quinto hijo. Adelantamos el baby shower porque es venir a compartir. No sabemos qué va a pasar con la pandemia. No sabemos si después lo vamos a poder hacer".

Por eso, aunque lo haga mucho antes del nacimiento de su pequeña, previsto para julio, señaló que "hay medidas nuevas. Entonces tenemos miedo que en cualquier momento no puedas juntarte ni con 10 personas entonces, por las dudas, adelantamos todo... a las apuradas. Mirá si de repente cortan todo".

Y adelantó, tras recibir un súper cochecito de regalo, "Vicky Xipolitakis dejó la vara muy alta, eh, eh". ¡Vaya, qué nivel!